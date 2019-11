L’ultimo aggiornamento di Google Keep reintroduce il tasto FAB e modifica in meglio

L’ultimo aggiornamento dei Samsung Galaxy S10 aggiunge interessanti feature : Samsung rilascia un aggiornamento per la gamma Galaxy S10 con la possibilità di registrare video slow motion con la fotocamera frontale L'articolo L’ultimo aggiornamento dei Samsung Galaxy S10 aggiunge interessanti feature proviene da TuttoAndroid.

Assassin’s Creed Odyssey : Disponibile da oggi L’ultimo aggiornamento : A partire da oggi sarà Disponibile l’ultimo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey, il quale fixerà alcuni problemi e porrà la parola fine al supporto per il titolo. Nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed Odyssey A seguire vi riportiamo il changelog ufficiale: Risolto il problema che impediva ai giocatori di trascinare i corpi fuori dalle acque a seguito del caricamento di una partita Risolto ...

Tanti bug di FIFA 20 risolti con L’ultimo aggiornamento : le novità del Title Update 4 : I bug di FIFA 20 presenti al lancio della più recente incarnazione della saga calcistica di EA Sports non erano di certo pochi. Gran parte della community di appassionati che ha acquistato la simulazione sportiva a settembre - è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch con una versione pensata appositamente per la console ibrida made in Japan - ha infatti lamentato la presenza di diversi problemi che rendevano l'esperienza ...

Windows 10 - L’ultimo aggiornamento supporta le chiamate da Android : Fonte: blogs.Windows.com Importanti novità in arrivo nei nostri computer durante questi ultimi giorni. Infatti, dopo il rilascio di macOS Catalina avvenuto lo scorso 7 ottobre, anche Microsoft ha svelato alcuni cambiamenti che interessano gli utenti Windows. La possibilità di gestire le chiamate direttamente dal computer non sembra essere molto lontana anzi, c’è chi può già testare questa utile funzionalità. Infatti, Microsoft ha ...

Tre novità per la Xiaomi Mi Band 4 con L’ultimo aggiornamento 1.0.7.04 : Sta per diventare realtà anche in Europa (il roll-out, al momento, è limitato al territorio turco) l'aggiornamento 1.0.7.04 destinato alla Xiaomi Mi Band 4, che aggiunge al blocco software esistente una serie di novità estremamente interessanti. Sono tre, per la precisione, le modifiche introdotte, tra cui l'opportunità, finora rimasta in sospeso, di impostare a un timeout del display sulla base delle proprie esigenze. Il range temporale tra ...