Londra,stuprarono donna:7 anni in cella

Due italiani,di 25 e 26,condannati aper aver stuprato una 23enne il 26 febbraio 2017 in una discoteca, dovranno fare 7e mezzo di carcere ciascuno. Nel verdetto del 15 ottobre scorso, il giudice si era riservato di rendere nota successivamente la durata della pena,come avviene nel Common Law. I due uomini dissero che l'incontro era consensuale, ma la videosorveglianza li mostrerebbe mentre filmano l'atto sessuale con un cellulare e si congratulano tra di loro per quello che avevano fatto. Erano poi tornati in Italia.(Di venerdì 22 novembre 2019)