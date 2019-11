Il nuovo update di WhatsApp Beta porta con sé una nuova icona e qualche bugfix

Wolfenstein : Youngblood consente di visitare un bunker nazista ed un bacino idrico parigino grazie al nuovo update : Bethesda ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Wolfenstein: Youngblood che aggiunge nuovi luoghi da esplorare, abilità, attività end game e molto altro. Partiamo dalle due nuove interessanti aree: nel gioco ora sarete in grado di visita un bunker nazista ed un bacino idrico parigino, accessibili una volta che avrete portato a termine la missione secondaria di fine gioco legata ai manufatti.Tuttavia in queste zone non sarete soli: le note ...

Dead Cells si aggiorna con il Corrupted Update : aggiunti un nuovo bioma - uccelli mortali e molto altro : Dead Cells di Motion Twin ha ricevuto il 15° aggiornamento gratuito, disponibile ora su su PC, che introduce un nuovo bioma, uccelli malvagi e altro ancora.L'ultimo aggiornamento di Dead Cells, ufficialmente noto come Corrupted Update, è, secondo Motion Twin, prevalentemente basato sul bilanciamento. A tal fine, apporta cambiamenti significativi alla difficoltà del bioma in modo che un percorso non sia oggettivamente migliore di un altro.Ma ...