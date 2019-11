Gli infermieri firmano il patto trasversale per la scienza

Concorso Infermieri Pu Gli a - 1132 posti : cosa sapere per partecipare : A seguito della deliberazione del Direttore Generale dell’Asl Bari n. 2141 del 31 Ottobre 2019, è indetta una procedura di mobilità regionale e interregionale e un contestuale Concorso Infermieri Puglia unico per 1132 posti . Queste maxi assunzioni nelle aziende sanitarie della Regione Puglia sono state promosse dal Direttore Generale dell’Asl Bari, in concerto con il Presidente della Regione – nonchè assessore alla Sanità ...

Concorso infermieri a breve in Pu Gli a : previste 1.130 assunzioni a tempo indeterminato : La Regione Puglia ha confermato l'ormai imminente avvio della procedura concorsuale rivolta ad un maxi processo di assunzioni di nuovi lavoratori per la professione infermieri stica. Durante un summit tra amministrazione regionale e parti sociali, alla presenza di Cgil, Cisl e Uil, la Regione Puglia ha confermato che entro dicembre partirà un atteso Concorso che prevede l'assunzione di 1.130 infermieri nella regione. Il Concorso è probabilmente ...

Assenteismo - l'Asl di Bari licenzia 27 medici e infermieri deGli ospedali di Monopoli e Molfetta : Applicata la riforma Madia per 9 casi su 19 sottoposti a procedimento disciplinare per il presidio ospedaliero di Molfetta e per 18 persone su 32 casi sottoposti a procedimento disciplinare per Monopoli