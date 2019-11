Coppa Davis 2019 | Rafael Nadal liquida in due set Diego Schwartzman e pareggia il conto

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna in semifinale! Sfiderà una tra Argentina e Spagna : la disputa si deciderà al doppio! Nadal costretto agli straordinari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.02 Da programma, dovrebbe giocare Marcel Granollers e Feliciano Lopez, contro Maximo Gonzalez e Leonardo Mayer: scenderà in campp di nuovo Rafa Nadal? 22.00 Terminano qui le sfide, che consegnano quasi tutto il tabellone delle semifinali. Russia e Canada da una parte, Gran Bretagna contro una tra Argentina e Spagna dall’altra. 21.56 Argentina-Spagna: GAME SET AND MATCH Nadal! Lo ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Pella batte Carreno-Busta al terzo - partenza a razzo di Nadal contro Schwartzman! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:21 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal incontenibile, primo set contro Schwartzman archiviato in 26′ con il punteggio di 6-1! 21:17 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal indemoniato! Lo spagnolo conquista il secondo break, 5-1 e servizio per lui. 21:13 Gran Bretagna-GERMANIA: 2-1 per Struff senza break contro Evans nel terzo set. 21:08 ARGENTINA-SPAGNA: Nadal conduce 3-1 con un break di vantaggio. 21:03 ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Pella batte Carreno-Busta al terzo! Nadal obbligato a battere Schwartzman : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:03 ARGENTINA-SPAGNA: Partenza a razzo di Nadal che vince i primi due game contro Schwartzman. 21:00 Gran Bretagna-GERMANIA: Struff mantiene il servizio e poi breakka ancora, 1-1 nel computo dei set! 20:55 Gran Bretagna-GERMANIA: Break di Struff che si porta sul 4-3 e servizio contro Evans nel secondo set. 20:51 ARGENTINA-SPAGNA: Cominciate le fasi di riscaldamento tra Nadal e ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Pella batte Carreno-Busta al terzo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:32 Gran Bretagna-GERMANIA: Dopo una battaglia intensa Evans si aggiudica il tiebreak del primo set contro Struff per 8-6. 20:30 ARGENTINA-SPAGNA: Pella chiude la pratica in tre set, battuto Carreno-Busta con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-1. 20:28 Gran Bretagna-GERMANIA: Tiebreak tiratissimo, 6-6 e perfetto equilibrio. 20:25 ARGENTINA-SPAGNA: Doppio break di Pella che si avvia verso una ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Carreno-Busta e Pella al terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 ARGENTINA-SPAGNA: Pella si aggiudica il tiebreak del secondo set e allunga la sfida al terzo! 19:58 Gran Bretagna-GERMANIA: 3-3 tra Struff e Evans, game molto lunghi ma ancora nessun break. 19:55 ARGENTINA-SPAGNA: 4-2 per Pella che deve cercare di gestire un mini-break di vantaggio. 19:51 ARGENTINA-SPAGNA: 6-6, il secondo set tra Carreno-Busta e Pella sarà deciso al tiebreak. 19:48 Gran ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Edmund regala il primo punto alla Gran Bretagna - Carreno-Busta avanti 1-0 su Pella : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:13 ARGENTINA-SPAGNA: Il secondo set tra Carreno-Busta e Pella è iniziato senza break: 3-2 per l’iberico. 19:10 Gran Bretagna-GERMANIA: Edmund chiude il match contro Kohlschreiber in due set (6-3, 7-5) e regala ai britannici il primo punto. 19:04 Gran Bretagna-GERMANIA: Break cruciale di Edmund che servirà per il match! 18:59 Gran Bretagna-GERMANIA: Entrambi i tennisti tengono il ...

L’Itf va oltre la nuova Coppa Davis : “Vogliamo il Mondiale del tennis misto” : Un Mondiale di tennis misto. Un unico evento che metta in competizione squadre nazionali, come la Coppa Davis, ma con formazioni miste, uomini e donne, come la Hopman Cup. E’ l’obiettivo finale dell’ITF, impegnata in questi giorni a gestire il passaggio epocale al nuovo formato concentrato della Coppa Davis a Madrid. Non contenti delle polemiche sugli orari, e della concorrenza con la ATP Cup, altra competizione a squadre ...

Sorteggio Coppa Davis 2020 : data - programma - orario d’inizio e tv. Si definiscono i playoff di marzo - c’è l’Italia : Domenica 24 novembre (ore 12.00) si svolgerà il Sorteggio dei playoff della Coppa Davis 2020 che si disputeranno nel weekend del 6-7 marzo. L’evento andrà in scena alla Caja Magica di Madrid dove poco dopo (ore 16.00) si disputerà la Finale della Coppa Davis 2019, si definiranno i 12 incontri di spareggio che metteranno in palio i pass per la fase finale della prossima edizione della massima competizione tennistica per Nazioni. Le quattro ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna e Spagna avanti 1-0 nei rispettivi primi incontri contro Germania e Argentina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Argentina-Spagna: Carreno-Busta infila quattro punti di fila e regala il primo set alla Nazionale iberica. Argentina-Spagna: Pella e Carreno-Busta girano sul 3-3 nel tiebreak del primo set. Gran Bretagna-Germania: Immediato controbreak di Edmund, 3-2 per Kohlschreiber nel secondo set ma servizio al britannico. Argentina-Spagna: Pella e Carreno-Busta vanno al tiebreak del primo set, momento ...

Coppa Davis 2020 - come funziona e chi partecipa? Tutto il regolamento - l’Italia aspetta l’avversaria del playoff. Ma ci sono le wild-card… : L’Italia è stata eliminata nella fase a gironi della Coppa Davis 2019 in corso di svolgimento alla Caja Magica di Madrid (Spagna), le due sconfitte per 2-1 contro USA e Canada hanno frenato il sogno degli azzurri che speravano di essere protagonisti nella massima competizione tennistica per Nazioni. I ragazzi di Corrado Barazzutti rinviano l’assalto all’Insalatiera alla prossima stagione ma per arrivare alla fase finale del ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : Gran Bretagna avanti 1 – 0 dopo il primo set della semifinale contro la Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Gran Bretagna – Germania: un gioco a testa nel secondo set. 1 -1. Gran Bretagna – Germania: la Germania conquista il primo punto del secondo set. 0 – 1. ARGENTINA – SPAGNA: l’Argentina mantiene il servizio e si porta sul 4 – 5. ARGENTINA – SPAGNA: Spagna che vince il game nonostante un doppio fallo iniziale di Carreno Busta portandosi sul 5 – ...

Diretta Coppa Davis 2019/ Streaming video e tv : la Russia va in semifinale! : Diretta Coppa Davis 2019 Streaming video e tv: si giocano i quarti di finale del torneo alla Caja Magica di Madrid. Assente l'Italia, già eliminata.

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : grande equilibrio in campo nelle due semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ARGENTINA – SPAGNA: ottimo turno di battuta per Carreno Busta che porta la Spagna sul 2 – 2. GRAN BRETAGNA – GERMANIA: anche la Gran Bretagna vince il suo turno di battuta e si porta sul 2 – 1. ARGENTINA – SPAGNA: 2 – 1 Argentina. Per ora nessuna palla break. GRAN BRETAGNA – GERMANIA: 1 – 1 con la Germania che si aggiudica con fatica il suo primo ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : tocca alla Spagna di Nadal contro l’Argentina. In campo anche Gran Bretagna-Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:19 Nel secondo singolare sarà invece Nadal-Schwarztman e Evans-Struff. A sorpresa fuori dunque Andy Murray per il team britannico. 17:15 Pochi minuti all’inizio degli ultimi due quarti di finale. Il primo singolare di Spagna-Argentina vedrà sfidarsi Carreno Busta, alla prima apparizione nel torneo, e Guido Pella; in Gran Bretagna-Germania sarà Kyle Edmund contro Philipp ...