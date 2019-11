Vins Extrêmes 2019 | dal 30 novembre e al 1° dicembre | il meglio dei vini d’alta quota

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) Torna: ildei. Il 30e il 1°al Forte di Bard in Valle d’Aosta la viticoltura di montagna sarà protagonista. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si terrà nella maestosa cornice del Forte di Bard in Valle d’Aosta e vedrà l’esposizione diprovenienti dalla cosiddetta “viticoltura eroica”, una viticoltura praticata in contesti estremi, su terreni in forte pendenza, a quote elevate e in particolari condizioni climatiche. Iche nascono in questi ambienti incontaminati provengono per la maggior parte da rari vitigni autoctoni possiedono peculiarità e virtù davvero uniche. Fin dai tempi più antichi le civiltà avevano scoperto e imparato a utilizzare il vino come elemento centrale della convivialità e dello stare insieme. Per questo l’uomo ha sfruttato in modo “eroico” tutti i terreni che aveva a disposizione ...

invinoveritasud : Il meglio dei vini eroici nei calici di Vins Extrêmes 2019. Il 30 novembre e 1 dicembre a Forte di Bard (Valle d’Ao… - BioNewsIT : RT @AgriculturaIT: #vinsextremes / Il meglio dei vini eroici nei calici di Vins Extrêmes 2019. A @fortedibard il 30 novembre e 1 dicembre h… - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: #vinsextremes / Il meglio dei vini eroici nei calici di Vins Extrêmes 2019. A @fortedibard il 30 novembre e 1 dicembre h… -