Mara Maionchi ' Gli Over? Hanno sofferto | hanno fatto fatica | ma' | X Factor 2019

“Che c***o dici”. XFactor - Mara Maionchi fuori di sé : la frase rimbomba per tutto lo studio : Giunti al quarto live di X Factor, la gara si è ormai surriscaldata. E dopo aver assistito nelle scorse puntate a qualche frecciatina tra Malika Ayane e Sfera Ebbasta, ieri sera si è consumato un vero e proprio scontro. Con il passare delle puntate, come è normale, i giudici affilano i coltelli e quando si tratta di difendere la propria squadra e le scelte fatte per loro non guardano in faccia a nessuno. Protagoniste dello scontro tra la ...

Mara Maionchi si scusa con Arisa : ‘La notte è un pezzo bellissimo’ : Dopo l’uscita poco felice su La notte di Arisa, Mara Maionchi chiede scusa. In occasione del terzo live show del programma di Sky Uno la giurata aveva definito la canzone interpretata dal concorrente Lorenzo Rinaldi “perfetta per una donna depressa”. Non si era quindi fatta attendere la replica social di Arisa che aveva scritto: “Non è detto che le persone di una certa età possano permettersi di dire quello che vogliono ...

X Factor 13 - Mara Maionchi scatenata difende il suo Nicola : “Malika - ma che ca**o dici!”. Eliminati i Seawards : Ancora una volta sono i giudici ad agitare le acque a “X Factor”. Dopo i ripetuti scontri tra Sfera Ebbasta e Malika Ayane, stavolta è Mara Maionchi a scatenarsi. L’obbiettivo rimane sempre lo stesso: Malika. Le due colleghe si punzecchiano prima su Davide degli Under Uomini di Malika. Mara al termine dell’ottima performance del concorrente sulle note del difficilissimo brano dei Queen “Don’t Stop Me Now”, chiede a Malika quale ...

Mara Maionchi chiede scusa ad Arisa : “La Notte un pezzo bellissimo” : Mara Maionchi fa marcia indietro e si scusa con Arisa dopo aver definito La Notte, il suo singolo di successo arrivato secondo a Sanremo nel 2012, una canzone per “donne depresse”. La cantante aveva risposto a tono al giudice di X Factor infuriandosi per la definizione che aveva dato. “Siamo tutti depressi allora – aveva replicato Arisa su Instagram -, visto che è una canzone che vive nel cuore di tutti […] Io, noi, ...

Mara Maionchi chiede scusa ad Arisa : "La Notte è bellissima e lei ha una voce straordinaria" : La scorsa settimana, nel corso del live di X Factor, Mara Maionchi ha definito La Notte, meravigliosa canzone di Arisa, un brano per 'cantanti depresse'. Apriti cielo. Sui social l'ex giudice del talent show se l'è pubblicamente presa con la Maionchi (al grido "datti una regolata"), che ora, via RTL 102.5 nel corso del programma Miseria e Nobiltà, ha provato a fare chiarezza. Mi è dispiaciuto molto, mi dispiace. Io non volevo ...

Arisa replica a Mara Maionchi : "'La notte' una canzone per donne depresse? Datti una regolata" : La produttrice discografica aveva insultato il suo brano “La notte” definendolo “una canzone per donne depresse”. Così Arisa ha deciso di rispondere per le rime a Mara Maionchi e, nelle storie di Instagram, le ha rivolto delle parole amareggiate: “Da te non me lo aspettavo. Datti una regolata e fai attenzione ai testi delle canzoni prima di parlarne”. La Maionchi aveva commentato la canzone durante ...

