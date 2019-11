I Green Day suoneranno sul palco dei The Game Awards 2019

Cos’è il Green Friday - la risposta ambientalista francese al Black Friday : (foto: Eugene Gologursky/Getty Images) Non è il primo anno che in Francia diversi movimenti e associazioni si organizzano per protestare – e soprattutto boicottare – il Black Friday, la giornata di origine americana che segue il giorno del ringraziamento e dà il via alla stagione degli acquisti di Natale con saldi e sconti. L’obiettivo è quello di porre fine al consumismo sfrenato della giornata che da ormai diversi anni ha raggiunto l’Europa e ...

Clima - l’economista Rifkin : “Civiltà fossile finirà entro il 2028 - serve un Green New Deal mondiale. Fridays for Future? Rivolta planetaria” : “La civiltà fossile sta collassando in tempo reale, finirà entro il 2028”. È questa la previsione dell’economista statunitense Jeremy Rifkin che ieri sera al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano ha presentato il suo nuovo libro Un Green New Deal globale (Mondadori). “Questo avverrà perché oggi il costo dell’energia solare ed eolica è diventato inferiore di quella prodotta dal nucleare, dal carbone o dal gas naturale”. Rifkin tesse le ...

Shakira canta Basket Case dei Green Day - Billie Joe Armstrong approva : Basket Case dei Green Day è la cover che tutti, prima o poi, ci ritroviamo ad eseguire. Nelle scalette delle band emergenti non manca mai, insieme a Don't Cry dei Guns N' Roses, Zombie dei Cranberries, Smoke On The Water dei Deep Purple, Nothing Else Matters ed Enter Sandman dei Metallica, Smells Like Teen Spirit dei Nirvana e Seven Nation Army dei White Stripes. Quando non parliamo di artisti emergenti, però, troviamo Shakira nelle inedite ...

Shakira ha cantato “Basket Case” dei Green Day : guarda il video : In versione punk rock The post Shakira ha cantato “Basket Case” dei Green Day: guarda il video appeared first on News Mtv Italia.

Fire - Ready - Aim dei Green Day è ora un singolo per Wednesday Night Hockey (video - testo e traduzione) : Dopo l'anticipazione dei primi giorni di ottobre Fire, Ready, Aim dei Green Day è finalmente un singolo. Canonicamente, il brano non sfora il minuto di durata per mettersi al servizio del format televisivo di Wednesday Night Hockey, di cui sarà la sigla. Lo show è un programma sportivo dedicato al campionato nordamericano di Hockey e la partecipazione della band californiana è dovuta a un accordo di due anni con la National Hockey League (NHL) ...

Greenpeace : “Sostegno alla protesta dei Fridays - il Governo mostri coraggio e modifichi il Pniec” : Greenpeace sostiene, come ha sempre fatto, la protesta dei Fridays For Future, che domani saranno di nuovo in piazza, questa volta davanti al ministero dell’Ambiente, per contestare la nuova bozza del decreto clima. “Non conosciamo il testo del decreto sulla lotta ai cambiamenti climatici, ma ci preoccupa il fatto che continui a slittare di settimana in settimana per problemi di coperture, come se non fosse chiara al Governo la priorità ...