Disco Elysium | indagini e politica in uno dei videogiochi più interessanti dell’anno

Fonte : wired

(Di giovedì 21 novembre 2019) A volte isono la ripetizione di una meccanica che va avanti da più di 20 anni praticamente identica con una grafica migliorata, altre volte sono, che prende il concetto di gioco di ruolo, lo porta fuori a bere e lo fa svegliare la mattina dopo con un dopo sbronza tale che non si ricorda neppure chi è. Ed è proprio così che inizia, con i postumi di una sbornia particolarmente crudele e autodistruttiva da aver portato la mente del protagonista a un livello così basso da riuscire solo esprimersi con la voce del suo cervello rettile. Il gioco inizia con l’immagine di un uomo in mutande si trascina per casa, cercando i suoi vestiti, fuggendo dalla luce come uno scarafaggio e schifando ciò che vede allo specchio. Citando un grande classico del passato come Planescape Torment, il nostro alter ego non ricorda niente del suo passato, ma tutte le persone ...

