Fonte : blogo

(Di giovedì 21 novembre 2019) Le novità per il 2020 di Mediaset nel comparto intrattenimento si rivelano interessanti e, man mano che ci avviciniamo al termine dell'anno, ecco giungere nuovi particolari rispetto ad un'anteprima della quale vi abbiamo parlato lo scorso 30 ottobre: ilcon.Noi di TvBlog abbiamo dato notizia della presenza di Diana del Bufalo e Barbara Foria ad affiancare l'attore, ora è il sito SuperGuidaTV a dare ancor più dettagli rispetto ai contenuti e alla produzione delsu1 con Diana Del Bufalo e Barbara Foria (Anteprima Blogo)" ildiinsu1 (o su Canale 5?) pubblicato su TVBlog.it 21 novembre 2019 20:27.

SerieTvserie : Arriva 'Enjoy' il nuovo programma comico di Diego Abatantuono in onda su Italia 1 (o su Canale 5?) - Enjoy : No, neanche così il #Natale arriva prima ?? #Enjoy - MikhaelSXT : @Enjoy Salve , non mi arriva il messaggio per iscrivermi -