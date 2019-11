Sci alpino in tv | quando e dove si gareggia nel fine settimana? Date | programma | orari e

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Dopo la consueta pausa post-Soelden, la Coppa del Mondo di sci2019/2020 torna in scena per il secondo appuntamento stagionale. Dall’Austria, infatti, gli atleti si preparano per il primo speciale della stagione che si disputerà in Finlandia, a Levi. La pista scandinava, che non ha mai visto un atleta italiano salire sul gradino più alto del podio, ci regalerà il primo weekend tra i pali stretti dell’annata, prima della trasferta nordamericana. Vedremo se Mikaela Shiffrin continuerà nel suo dominio nello speciale, mentre tra gli uomini, con l’addio di Marcel Hirschrer, tutto sarà rimesso in discussione, con Henrik Kristoffersen pronto ad approfittarne. IN TV — ildi Levi sarà trasmesso in diretta tv da Eurosport (visibile anche sul pacchetto DAZN) e RaiSport. In streaming si potrà seguire su Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi ...

