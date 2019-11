Pignoramento dei conti per multe non pagate? È una bufala | ecco come stanno le cose

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) “Se entrano nel tuo conto corrente per pignorare, secondo me siamo all’Unione sovietica fiscale, lo stato di polizia fiscale“. Parola del leader della Lega, Matteo Salvini, che ha commentato così il contenuto di un presunto emendamento alla legge di Bilancio di cui dava conto il sito del Corriere della sera con il titolo:e Imu noncorrenti saranno pignorati. Ma l’emendamento non c’è e, soprattutto, la manovra non prevede nulla di nuovo per quanto riguarda le contravvenzioni al Codice della strada. Quello che c’è, invece, è una riforma complessiva della riscossione degli enti locali, che finora avevanoprincipale strumento l’ingiunzione fiscale regolata da un Regio decreto del 1910. Al suo posto, per rendere più efficace il recupero dei tributi localil’Imu e la tassa rifiuti arriveranno dal 2020 atti di accertamento che ...

Blackskorpion4 : RT @AugustoMinzolin: Già l’idea di un pignoramento dei conti corrente per le tasse è da Stato repressivo, ma immaginarlo per le multe, vist… - summo_t : RT @AugustoMinzolin: Già l’idea di un pignoramento dei conti corrente per le tasse è da Stato repressivo, ma immaginarlo per le multe, vist… - AntonellaS7 : RT @AugustoMinzolin: Già l’idea di un pignoramento dei conti corrente per le tasse è da Stato repressivo, ma immaginarlo per le multe, vist… -