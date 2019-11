NBA – Blazers | Carmelo Anthony è già carico | “pronto a tornare con la giusta mentalità

NBA 2019-2020 : Carmelo Anthony firma per un anno con i Portland Trail Blazers : L’assenza dai campi di Carmelo Anthony finisce qui. Il trentacinquenne dieci volte All Star e tre volte Campione Olimpico è stato infatti ufficializzato dai Portland Trail Blazers, che lo riportano in campo dopo un’infinita serie di vicissitudini che lo hanno tenuto lontano dai parquet americano. Il contratto firmato è un annuale non garantito. Anthony ha affidato a YouTube i motivi della scelta: “Ho sempre avuto un occhio di ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (19 novembre). Harden implacabile anche contro i Blazers - i Mavs vincono il derby texano con gli Spurs grazie a un Doncic straripante : Nove le partite che si sono svolte nella notte NBA. Apre il largo successo dei New York Knicks, 123-105, in casa, contro i Cleveland Cavaliers. Merito, soprattutto, di un Julius Randle che ne mette 30 tirando 12/17 dal campo e di un Marcus Morris che ne aggiunge 23 con 12/13 ai liberi. Per la compagine dell’Ohio, priva di Kevin Love, il migliore è il rookie Kevin Porter Jr. che segna 18 punti. Tutto facile per gli Indiana Pacers che, ...

Carmelo Anthony torna in NBA - vestirà la maglia dei Portland Trail Blazers : Era l'8 novembre 2018 e a Oklahoma City Carmelo Anthony, in maglia Houston Rockets, segnava solo 2 punti in 20 minuti nella sconfitta rimediata con i Thunder. Quella risultò essere l'ultima partita di Anthony in NBA, poi un anno difficile alla ricerca di una squadra che scommettesse ancora sul suo talento. E di talento ne ha da vendere Melo, giocatore da più di 25mila punti nella lega di basket più competitiva al mondo (solo 22 giocatori hanno ...

Risultati NBA – Antetokounmpo ed Embiid fanno la voce grossa - Blazers all’overtime : Siakam ferma i Lakers : Antetokoumpo ed Embiid firmano le vittorie di Bucks e Sixers, i Blazers battono gli Hawks all’overtime, Lakers sconfitti dai Raptors: i Risultati NBA della notte Notte NBA ricca di emozioni quella a cavallo fra domenica e lunedì con tante prestazioni da urlo e verdetti importanti. I Milwaukee Bucks firmano il settimo successo stagionale superando di misura i Thunder. Antetokounmpo guida i suoi alla vittoria con 35 punti e 16 rimbalzi. Dopo ...

Basket - NBA 2019-2020 : i risultati della notte (8 novembre). Leonard e i Clippers battono anche i Blazers - Aldridge affonda Gallinari e la sua OKC : Sono solo quattro le partite che si sono disputate nella notte NBA. Apre il ritorno di Kemba Walker, in maglia Boston Celtics, allo Spectrum Center, casa di quegli Charlotte Hornets che, per quasi una decade, sono stati la sua franchigia. Tutto facile, ad ogni modo, per gli ospiti. Tatum segna 23 punti e prende 9 rimbalzi, Hayward fa 20+10+6 e la partita va in archivio già dopo tre quarti. Per il sodalizio del Massachussets è la ...

NBA – Infortunio Zach Collins - l’ala dei Blazers si opera alla spalla : i tempi di recupero : Infortunio alla spalla per Zach Collins che finisce sotto i ferri: l’ala dei Blazers dovrà stare fuori per almeno 4 mesi Brutte notizie per i Portland Trail Blazers: Zach Collins dovrà stare fermo per almeno 4 mesi. Il giovane cestista americano si è operato alla spalla sinistra e verrà rivalutato solo durante l’All Star Weekend, periodo nel quale lo staff medico dei Blazers deciderà se farlo tornare in campo o meno. ...

VIDEO Danilo Gallinari - 15 punti in Thunder-Blazers. Sconfitta per l’azzurro con Oklahoma in NBA : Danilo Gallinari ha disputato una buona partita nella notte NBA e ha messo a segno 15 punti che per non sono serviti ai suoi Oklahoma City Thunder per battere i Portland Trail Blazers. La franchigia del cestista italiano è stata Sconfitta in volata per 102-99 ma la prestazione del nostro portacolori va sicuramente elogiata. Di seguito il VIDEO dei 15 punti di Danilo Gallinari in Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers. VIDEO ...

