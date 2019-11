Kenya | abitanti di un villaggio massacrano con un machete un elefante intrappolato

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Nel video la dinamica appare molto chiara: un gruppo di persone, armate di asce e, si accaniscono su di lui con una forma di violenza estrema. Lui prova a rialzarsi, ma non ce la fa, perché già ferito. A vederle, quelle immagini, non sembrano vere eppure è successo, in Africa. Da una parte un gruppo di persone e dall'altra un. È accaduto nella foresta di Imeni, vicino alla città di Meru, nel centro del. Secondo ilWildlife Service, una società statale keniota fondata nel 1989 per conservare e gestire la fauna selvatica nel Paese africano, l'attacco risalirebbe a qualche mese fa, anche se le immagini sono state diffuse in queste ore su Twitter.In base a quanto riportato da La Stampa, appena si è diffusa la notizia, gli operatori dell'organizzazione si sarebbero precipitati per difendere l'animale dall'attacco, ma per giungere sul posto hanno dovuto ...

