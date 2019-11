Il Google Play Store saluta Google+ e accoglie una nuova barra di ricerca

Google Stadia : Destiny 2 - Mortal Kombat 11 e Gylt in azione in questo video di gameplay : Google Stadia è appena approdata e per l'occasione Game Informer USA ha pubblicato un video di gameplay che mostra in azione tre titoli ovvero Destiny 2, Gylt e Mortal Kombat 11.Il video inizia con un'ampia anteprima di Destiny 2, che segnala buoni risultati raggiungendo i 60fps. In seguito è possibile dare uno sguardo a Mortal Kombat 11, titolo che si presta perfettamente a mostrare la velocità di streaming: il video infatti presenta una buona ...

Guardate quanto è bello il nuovo Google Play Store per Android TV : ecco come installarlo : Il team di Google ha annunciato lo scorso mese di avere dato il via al rilascio di una nuova versione del Google Play Store per i dispositivi basati su Android TV, caratterizzata da un’interfaccia più moderna e meglio organizzata. Il nuovo Play Store sembra un’estensione della homescreen di Android TV e nella sua schermata iniziale […] L'articolo Guardate quanto è bello il nuovo Google Play Store per Android TV: ecco come ...

Il Design Challenge di Google promuove il talento di piccole programmatrici - mentre DeepMind potenzia il Play Store : DeepMind lavora a stretto contatto con il Google Play Store per consigliare applicazioni pertinenti mentre Google annuncia i finalisti del Design Challenge

Alcuni Google Pixel 4 e Pixel 4 XL hanno problemi con l'OIS e il display : Sono parecchi i casi di possessori di Google Pixel 4 XL che lamentano una tinta verdastra dello schermo, che fortunatamente sembra legata a un problema software.

Google Play Protect blocca l'esecuzione di una nota app di Xiaomi : Google Play Protect blocca l'avvio dell'applicazione Xiaomi Quick App perché raccolgono informazioni utilizzate per tracciare l'utente

Google Stadia : ecco i dettagli sulla compatibilità con i controller PlayStation - Xbox e Nintendo : Google ha aggiornato le sue pagine di supporto su Stadia con i dettagli sui controller di terze parti compatibili con il servizio in arrivo.Al lancio, l'unico modo per giocare sui televisori è utilizzare Chromecast Ultra con il controller Stadia. Funziona tramite Wi-Fi e sfrutta così il pieno potenziale dell'accessorio first party collegandosi direttamente ai server Stadia. Sui telefoni Chrome e Pixel, è necessaria la connettività USB in quanto ...

Novità per il Play Store e Google Foto : riproduzione video disattivabile e scheda "Per te" : La riproduzione automatica dei video sta arrivando nel Play Store, ma ci sarà un'opzione per disattivarla, inoltre Google Foto rinominerà l'ingannevole scheda Assistente in una più chiara dicitura "Per te".

Come pulire gli smart speaker e smart display di Google in tutta sicurezza e senza spendere molto : Una semplice guida su Come effettuare la pulizia dei Google Home, Google Home Max, Google Home Mini e Google Nest Mini e Nest Max

I Google Play Services per AR disponibile per altri smartphone : ecco i modelli supportati : I Google Play Services per AR sono adesso disponibili su un gran numero di smartphone fra cui LG G8X ThinQ, LG Q70, OPPO F11 Pro, OPPO K5 e molti altri

I download sequenziali sul Play Store di Google hanno le ore contate : ecco gli update simultanei : Il Google Play Store contiene milioni e milioni di applicazioni Android, molte delle quali sono state scaricate addirittura miliardi di volte. I nostri smartphone Android (così come anche gli altri) dipendono dall'utilizzo di queste app, ed il Play Store di Google è il mezzo tramite cui scaricarle e aggiornarle. In queste ore – in realtà ne […]

Google Pixel 4 / Pixel 4 XL forzare refresh display 90Hz : Per aggiornare la frequenza di refresh del display del Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL è passare da 60 Hz a 90 Hz bisogna agire manualmente e per fare ciò vi servirà una piccola guida.

Google Stadia : l'app è già uscita nel Play Store : L'attesissimo servizio di gaming in streaming di Google è in dirittura d'arrivo, tanto che l'app per Android di Google Stadia è già disponibile nel Google Play Store.Come possiamo vedere, infatti, l'applicazione è già scaricabile da ora sia su terminali Android che iOS. Mancano meno di due settimane al lancio di Google Stadia, in particolare il servizio sarà reso disponibile a partire dal 19 novembre. Via app potremo comprare giochi, gestire il ...

Iniziate a scaldare i motori - l'app di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store : L'applicazione di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store in attesa che il servizio diventi disponibile il 19 novembre

Su Google Pixel 4 con root è possibile alzare il livello di luminosità massima del display : Pare che ci sia un modo per alzare il livello di luminosità di Google Pixel 4: si tratta della High Brightness Mode, opzione che richiede il root del dispositivo