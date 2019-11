Commissione Ue | manovra a rischio di non conformità con patto stabilità

Manovra - via libera della Commissione Ue : “Ma attenzione a rispettare il Patto di stabilità” : Il vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha accusato l'Italia "di non aver usato in modo sufficiente il periodo economico favorevole per mettere le finanze pubbliche in ordine", e ha chiesto a tutti i Paesi con livelli molto alti di debito pubblico di fare le correzioni necessarie per rientrare nel Patto di Stabilità.Continua a leggere

Manovra : bozza - escluse da plastic tax siringhe classificate da Commissione unica : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Le siringhe saranno esclude dalla plastic tax. E’ quanto prevede una bozza aggiornata della legge di bilancio 2020. Nell’articolo che inserisce l’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego si precisa che ”sono escluse dall’applicazione dell’imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi ...

Manovra - Dombrovskis : “La Commissione Ue non pensa di bocciarla - ma ci sono preoccupazioni” : La Commissione europea non sta al momento prendendo in considerazione il rigetto della Manovra italiana. Ad affermarlo è il vicepresidente dell'esecutivo Ue, Valdis Dombrovskis, che però aggiunge: ""Ciononostante abbiamo delle preoccupazioni sul bilancio, e per questo abbiamo inviato una lettera". La replica italiana alla lettera di Bruxelles è al momento sotto l'esame di un team di esperti.Continua a leggere

Manovra - Fiscal board : “La Commissione fermò procedura di infrazione contro l’Italia con poca trasparenza e deviando da prassi” : L’iter che lo scorso anno ha portato la Commissione Europea a fermare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia per la Manovra del governo gialloverde è stato “poco trasparente” e ha costituito una “deviazione rispetto alle prassi” del passato. E’ il giudizio espresso da Niels Thygesen, presidente dello European Fiscal board – organo consultivo della Commissione in cui siede anche ...

Manovra - Commissione Ue verso il via libera preliminare al Dpb dell'Italia : La Commissione europea si prepara a dare il suo via libera preliminare al documento programmatico di bilancio dell’Italia, anche se il giudizio definitivo sulla Manovra sarà adottato a novembre. Lo riporta l’agenzia di stampa Agi.La Commissione avrebbe tempo fino a mercoledì per contestare la Manovra a causa di una deviazione grave dagli obiettivi del Patto di Stabilità e Crescita e chiedere una nuova versione ...

Che cosa c'è nella lettera di risposta dell'Italia alla Commissione Ue sulla manovra : Il progetto di bilancio dell'Italia per il 2020 “non costituisce una deviazione significativa” dalle regole, scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella lettera di risposta ai commissari Ue Dombrovskis e Moscovici sulla manovra. Il deficit strutturale mostra un “leggero deterioramento”,

Manovra - l’Italia risponde alla Commissione Ue : cosa dice la lettera del ministro Roberto Gualtieri : La Manovra approvata dal governo italiano "non costituisce una deviazione significativa" rispetto agli sforzi promessi dal nostro Paese per risanare il debito e conti pubblici: le stime del Documento programmatico di bilancio inviate a Bruxelles sono prudenti. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione Ue.Continua a leggere

La Commissione Ue boccia la manovra : “Non rispetta il target di riduzione del debito per il 2020” : La bozza sulla manovra inviata a Bruxelles prevede un peggioramento del deficit strutturale di 0,1% del Pil, "che manca il raccomandato aggiustamento strutturale di 0,6%", e un "aumento della spesa dell'1,9%, che eccede la riduzione raccomandata di almeno lo 0,1%". Questi elementi "non appaiono in linea" con le raccomandazioni fatte dalla Commissione. Così la lettera inviata a Roma da Bruxelles chiede chiarimenti sulla legge di Bilancio, per cui ...

La Commissione europea chiede chiarimenti sulla manovra : DALL'ITALIA La Commissione europea chiede chiarimenti sulla manovra. Attesa a Palazzo Chigi la lettera di Bruxelles che chiede informazioni supplementari sulla bozza di legge di Bilancio presentata la settimana scorsa. Il governo risponderà entro mercoledì. Ieri si è tenuto il vertice di maggiora

Giuseppe Conte - il diktat dell'Ue sulla manovra : se viene ritoccata - la Commissione reagisce : La lite Di Maio-Conte sulla manovra economica va ben oltre gli equilibri di governo. Considerarla ancora aperta mette, agli occhi di Bruxelles, a repentaglio la credibilità di quel premier che deve tanto ai "buoni rapporti" con l'Ue. Sostenere che quei fogli (inviati al cospetto della Merkel e compa

Manovra - vicepresidente della Commissione Ue Dombrovskis avverte l’Italia : “Chiederemo ulteriori chiarificazioni su Legge di Bilancio” : La Commissione europea chiederà chiarimenti all’Italia sulla Legge di Bilancio 2020. A dichiararlo è il vicepresidente e Commissario europeo per la stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis, che, in un’intervista a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale pubblicata sul sito della Reuters ha detto: “Dove vediamo rischi di devianza dalle regole di bilancio dell’Ue chiediamo a questi Paesi ulteriori ...