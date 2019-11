Cavallari | in legge Lazio tecniche salvavita corsi genitori e operatori

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma – “Apertura a defibrillatori tecnologicamente piu’ avanzati rispetto a quelli semi-automatici, in linea con la normativa in discussione al Senato della Repubblica. Diffusione dei dispositivi in tutte le farmacie, vista la loro capillare distribuzione sul territorio. Implementazione e sostegno di esercitazioni pratiche sulla disostruzione delle vie aeree e la valutazione dei fattori di rischio ambientale e comportamentale in grado di determinare il soffocamento accidentale, destinate aidi bambini in eta’ pediatrica, aglidi comunita’ infantili, dei centri per le famiglie e dei consultori familiari, nonche’ agliche assistono gli anziani e i soggetti fragili. Sono le mie proposte recepite nel testo unificato, approvato oggi in Consiglio regionale del, sulle ‘Disposizioni per promuovere la conoscenza delle ...