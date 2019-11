Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Laaggiunge alla propria gamma due nuovi allestimenti opzionali che arricchiscono ulteriormente i listini della Suv. Alla configurazione cinquestandard si aggiungono infatti quellasu tre file e quella adi lusso. Nella variantelasi trasforma in una vera e propria limousine. I passeggeri posteriori possono contare su due poltrone singole con 12 regolazioni elettriche dotate di climatizzazione e massaggio, inoltre è presente una console centrale fissa dotata di portaoggetti, prese Usb e di finiture analoghe a quelle della plancia. Tra gli optional figurano per questo allestimento il doppio display per ilRear Entertainment con cuffie bluetooth, i tavolini ripiegabili e il frigobar Mulliner. La varianteaggiunge una terza fila di sedili ripiegabili elettricamente, mentre ...

dinoadduci : Bentley Bentayga - Debuttano le versioni quattro e sette posti -