Perquisizioni e sequestri nella sede di Taranto di ArcelorMittal

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019)da parte della guardia di finanza sono in corso negli uffici didi Arcelor Mittal.L’intervento è stato disposto su delega della procura dinell’ambito dell’inchiesta avviata dopo l’esposto presentato dai commissari dell’ex Ilva in amministrazione straordinaria.I magistrati tarantini indagano per appropriazione indebita e distruzione dei mezzi di produzione. Un altro filone delle indagini è invece nelle mani della procura di Milano, che indaga per false comunicazioni al mercato e sociali e sta valutando l’ipotesi di reati tributari.Leggi anche... Da Milano a, procure all'assalto di(di F. Olivo) Mattarella blocca la fuga di Mittal (di G. Colombo)

