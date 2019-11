Migranti | appello Ong | Liberate le nostre navi | è un sequestro politico

Migranti - l’appello al governo dei parlamentari per sospendere gli accordi Italia-Libia : "Gli accordi con la Libia contenuti nel Memorandum siglato nel 2017 e che il 3 novembre si avvia ad essere automaticamente rinnovato sono all’origine di una sistematica violazione dei Diritti Umani delle persone che tentano di fuggire da quello che è ormai considerato un vero e proprio inferno. Chiediamo che il governo italiano sospenda con effetto immediato gli accordi attualmente in essere": così l'appello al governo di alcuni parlamentari di ...

Migranti - Ocean Viking da 10 giorni in mare. L’appello delle Ong : “Chiediamo all’Ue un porto sicuro” : Mentre la nave Ocean Viking rimane da ormai 10 giorni bloccata nel Mediterraneo con 104 naufraghi a bordo, fra cui due donne incinte e 41 minori, Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere lanciano un appello in cui chiedono agli Stati Ue di "facilitare urgentemente l’assegnazione di un porto sicuro e avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato".Continua a leggere

Migranti - l’appello del ministro dell’Interno Lamorgese all’Ue : “Non ci lasciate soli” : Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese , rivolge un appello agli stati membri dell'Ue in tema di Migranti : "L’intensificazione dei flussi migratori che stanno mettendo in crisi i Paesi della frontiera orientale richiede un approccio europeo solidale: non possono essere lasciati soli gli Stati più esposti".Continua a leggere

Migranti - l'appello di Mattarella all'UE : <br>"Agisca o finirà travolta" : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto oggi ad Atene al 15esimo vertice informale dei Capi di Stato del Gruppo Arraiolos e in quest'occasione ha voluto lanciare un messaggio chiaro e forte all'Unione Europea e al modo in cui dovrebbe affrontare l'emergenza dei flussi migratori. Mattarella - a fianco dei Presidenti di Bulgaria, Croazia, Estonia, Germania, Grecia, Irlanda, Ungheria, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo e ...

Migranti - l'appello di Papa Francesco : «Siano garantiti i diritti fondamentali» : Città del Vaticano ? Piazza san Pietro è un mosaico di razze. Tra canti africani si celebra la Giornata del Migrante. Il Papa non fa esplicito riferimento allo jus culturae che in...

Migranti - appello del Papa : «Umanità - non indifferenza» Alarm Phone : barca con 56 a bordo soccorsa dai libici : Nell’omelia della messa in San Pietro, Francesco chiede ai fedeli di «sentire compassione per la sofferenza degli ultimi, avvicinarsi, toccare le loro piaghe, condividere le loro storie, per manifestare la tenerezza di Dio verso di loro»