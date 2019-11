La mobilità sostenibile è prima di tutto un servizio

Urban Award - a Pescara il premio per la mobilità sostenibile : Urban Award – Il Comune più green per la mobilità del 2019 è Pescara. È stato consegnato martedì 6 novembre 2019 a Milano, nell’ambito di EICMA, Esposizione Internazionale del Ciclo e Motociclo, l’Urban Award, il premio per la mobilità sostenibile, ideato da Ludovica Casellati, direttore di Viagginbici.com e founder della collezione Luxury Bike Hotels. Secondo […] L'articolo Urban Award, a Pescara il premio per la mobilità ...

Urban Award 2019 : premiati i comuni più virtuosi d'Italia per la mobilità sostenibile : Pescara vince il premio Urban Award, contest che premia i migliori progetti di mobilità sostenibile delle amministrazioni...

Fca-Psa - via libera alla fusione alla pari tra i due gruppi : “Saremo leader della mobilità sostenibile - senza chiusure di stabilimenti” : Una “piena aggregazione” alla pari che mira a trasformare il nuovo gruppo nel “leader della mobilità sostenibile” a livello mondiale. Il consiglio di amministrazione di Fiat Chrysler Automobiles e il consiglio di sorveglianza di Psa Peugeot hanno concordato all’unanimità di lavorare per il matrimonio tra l’ex Fiat e il gruppo francese che ha tra i propri marchi Peugeot, Opel e Citroen. L’annuncio arriva da una nota ...

Fca-Peugeot : “Non si chiuderanno stabilimenti. Saremo leader mondiale della mobilità sostenibile” : Il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% dagli azionisti di Fca, comunicano. A quanto si apprende, John Elkan dovrebbe diventare presidente, mentre Carlo Tavares sarà il Ceo. Dalla fusione si attendono circa 3,7 miliardi di euro in sinergie annuali a breve termine che "non si basano su alcuna chiusura di stabilimenti", comunicano le società.Continua a leggere

Milano - Atm apre le porte per futuro mobilità sostenibile : porte aperte al deposito per la manutenzione dei mezzi Atm di San Donato, a Milano, che si e' trasformato per questo fine settimana in uno spazio

Trasporti : M5S - bene impegni De Micheli su mobilità sostenibile : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Quanto riferito dalla ministra Paola De Micheli, in audizione in commissione a Montecitorio, è in linea con la nostra visione su Trasporti infrastrutture e mobilità. Siamo soddisfatti che tra gli impegni prioritari ci sia quello per una maggiore sicurezza stradale, sulla quale il MoVimento 5 Stelle si è costantemente prodigato: la ministra ha annunciato che nella manovra verranno rifinanziati con 60 ...

Climathon : Fondazione Cariplo cerca idee per la mobilità sostenibile. In palio 20 mila euro per trasformarle in realtà : Il 25 ottobre, in contemporanea mondiale, si svolgerà a milano la quinta edizione di Climathon, l’hackathon sul cambiamento climatico. Fondazione Cariplo con Climathon milano cerca idee e progetti che riducano le distanze tra il centro e le periferie, favoriscano l’incolumità di pedoni e ciclisti, contribuiscano migliorare la qualità dell’aria. Il Climathon è solo una delle tante iniziative all’interno del progetto “F2C – Fondazione ...

mobilità sostenibile : Seat testa il biometano ottenuto dai rifiuti : Il progetto Life Landfill Biofuel, che punta ad ottenere gas rinnovabile a partire dalle discariche municipali, potrà contare sulla partnership di Seat, che vi parteciperà fino al 2023, testando sulle proprie vetture il biocarburante così ottenuto.Il budget complessivo per questa fase dell'iniziativa, sviluppata insieme ad altri partner, è di 4,6 milioni di euro, finanziati al 55% dalla Commissione Europea, che in tempi recenti ha approvato ...