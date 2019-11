"In farmacia per i bambini" | al via l'iniziativa per i più bisognosi

Fonte : tg24.sky

(Di martedì 19 novembre 2019) Oltre 1,8 milioni di famiglie in povertà assoluta, 3 milioni e mezzo in povertà relativa. Sono allarmanti i dati sulla povertà in Italia. Dati che diventano ancora più preoccupanti se pensiamo alla condizione dei bambini e dei ragazzi: nel 2018 sottolinea l'Istat 1,2 milioni non hanno avuto neanche lo stretto necessario per vivere. Senza contare che nel nostro Paese esiste anche un grave problema di povertà sanitaria minorile. Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e iniziative È questo il quadro che emerge alla vigilia della Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia del 20 novembre. Una giornata che l'Italia celebra con una serie di iniziative fra le quali "Inper i bambini",promossa dalla Fondazione Francesca Rava per dare sostegno ai tanti bambini - quest'anno si stima siano 35mila i beneficiari - che vivono in condizioni di grande ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.