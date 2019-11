Governo | Delrio | ‘più fatica con i grillini che con i miei 9 figli’

Governo : Delrio - ‘dura se risolve problemi no se si fanno chiacchiere’ : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Il Governo “deve durare e durerà se saprà risolvere i problemi che ha sul piatto, problemi che non sono piccoli. Io sono sempre prudente e sobrio, Salvini faceva i proclami e poi abbiamo visto com’è andata a finire. Si dura se si risolvono i problemi della gente, non se si fanno chiacchiere”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera. ...

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "Attenzione ci vogliono nervi saldi. Non è possibile che non è un ministro dice una cosa, un altro ministro ne dice un'altra. Il governo deve parlare con una voce sola". Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, a Sky Tg24.

Ilva - scudo penale divide il Governo. Di Maio : “È un distrattore di massa”. Delrio : “Va approvato” : Sul dossier dell'ex Ilva di Taranto rimane il no del M5s alla reintroduzione dello scudo penale in Parlamento. Delrio (Pd): "Non si può mettere sullo stesso piano il destino di ventimila lavoratori e un emendamentino". Per Di Maio la questione dell'immunità penale è solo "un distrattore di massa".Continua a leggere

**Ex Ilva : Delrio - ‘se Governo molla non avrà più nessuna credibilità’** : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “Le multinazionali non possono pensare di venire in Italia e di avere delle regole che prescindono dagli accordi con uno stato sovrano: se il governo molla su Ilva non avrà più nessuna credibilità”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, ‘Accordi e Disaccordi’ sul Nove. ‘Il problema – prosegue l’ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti – è ...

Ilva - Graziano Delrio - l'accelerazione che porterà alla crisi di Governo tra Pd e M5s : Se non può farlo il governo, ci penserà Graziano Delrio. L'ex ministro Pd, in accordo con Nicola Zingaretti, è intenzionato a forzare la mano sull'Ilva e piegare le resistenze di Luigi Di Maio e M5s, presentando alla Camera un emendamento per reintrodurre lo scudo penale e cercare così di convincere

Delrio : "Sull'Ilva l'esecutivo si gioca tutto". La Lega : "Il Governo finisce oggi" : Graziano Delrio, capogruppo del PD alla Camera, ha parlato oggi in aula dopo l'intervento del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, che ha riferito una informativa urgente sul caso ex Ilva-ArcelorMittal. Secondo il deputato dem:"Taranto è il futuro di questo governo e questo governo deve giocare tutto su Taranto"Poi ha aggiunto:"Proprio giocando sulle periferie possiamo aprire una stagione nuova, una stagione ...

Ex Ilva : Delrio - ‘per Governo prova di forza e di coraggio’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Non possiamo consentire alle multinazionali di scorrazzare in questo Paesi. I patti non si riscrivono sulla pelle dei lavoratori e gli errori di Ilva non possono essere fatti pagare dai lavoratori”. Lo ha detto il capogruppo Pd, Graziano Delrio, in aula alla Camera. Questa per il governo “è una prova di forza ma anche di coraggio perché dobbiamo avere il coraggio di difendere ogni singolo ...

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "Taranto è il futuro di questo governo. questo governo deve giocare tutto su Taranto". Lo ha detto in aula alla Camera il capogruppo Pd, Graziano Delrio.

Ex Ilva : Delrio - ‘stupito da opposizione - chi sta con Italia oggi sta con Governo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Il suo appello, ministro Patuanelli, ci trova solidali e noi combatteremo con lei fino alla fine. Lei ha illustrato i motivi per cui il governo ha ragione, ma se avessimo ragione e perdessimo 5mila posti lavoro, noi avremmo torto”. Lo ha detto il capogruppo Pd, Graziano Delrio, in aula alla Camera dopo l’informativa del ministro Stefano Patuanelli su Ilva. “Ci aspetta un lavoro ...