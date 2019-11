Ascolti Tv lunedì 18 novembre (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Italia – Armenia ...

Elisabetta Trenta lascia la casa delle polemiche : "Io - cittadina comune". Perché sta mentendo : Sulla casa da 200 metri quadri sventola bandiera bianca. Si arrende, Elisabetta Trenta, e annuncia la resa in un'intervista a 24 Mattino su Radio 24: "Mio marito, pur essendo tutto regolare e sentendosi in imbarazzo, per salvaguardare la famiglia ha presentato istanza di rinuncia all'alloggio". Inso

Ambrogino d’Oro 2019 - premiati Mogol - Lella Costa e Antonio Scurati. Sei le Medaglie d’Oro alla Memoria - tra cui Francesco Saverio Borrelli e Filippo Penati : Antonio Scurati, Vinicio Capossela e Mogol. Sono alcune delle personalità a cui verranno assegnati quest’anno gli Ambrogini d’Oro, le civiche benemerenze del Comune di Milano assegnate ai personaggi che hanno dato lustro alla città. Nel corso della cerimonia che si terrà il 7 dicembre, giorno di Sant’Ambrogio, le Medaglie d’Oro saranno assegnate a Stefano Achermann, Simone Barlaam, Cini Boeri, Vinicio Capossela, Lella Costa, Mario ...

Il Museo del Prado festeggia i 200 anni - Google gli dedica il doodle di oggi : Il Museo del Prado di Madrid fu inaugurato il 19 novembre del 1819 col nome di Museo Real de Pinturas. oggi celebra i 200 anni di storia e Google gli dedica il suo speciale doodle di oggi affidato al disegno di Nate Swinehart. Da Tiziano a Bosch, tutte le opere di un Museo unico, amato da milioni di persone nel mondo.Continua a leggere

Maltempo - nuova perturbazione con neve e vento : è ancora allerta rossa in Emilia Romagna : Una nuova perturbazione atlantica porta Maltempo su gran parte del Nord e alcune regioni centro-meridionali. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di martedì allerta rossa sul settore orientale dell’Emilia-Romagna e allerta arancione su Provincia Autonoma di Bolzano e su settori di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.Continua a leggere

Allerta farmaci - nuovi lotti di medicinale per il reflusso ritirati dal mercato : è ancora allarme ranitidina [LOTTI e DETTAGLI] : E’ ancora allarme ranitidina: è stato avviato un nuovo richiamo di farmaci a base di tale principio attivo utilizzato sopratutto nella cura di reflusso esofageo, ma anche ulcere e gastrite. Stavolta è stata l’azienda farmaceutica, la SANDOZ S.p.A., a informare i pazienti del richiamo di alcuni lotti del farmaco colpevoli di contenere l’impurezza NDMA appartenente alla classe delle nitrosammine. Nello specifico si tratta dei ...

Maltempo Piemonte : pioggia e neve - scuole chiuse nell’Alessandrino : Nonostante l’ondata di Maltempo abbia portato pioggia e neve in Piemonte, non si sono registrate particolari criticità sul territorio. Le precipitazioni si sono concentrate nell’Alessandrino, Astigiano e Cuneese, provocando un lieve innalzamento dei corsi d’acqua, senza però che nessuno di questi superasse il livello di attenzione. Dalla mezzanotte di ieri, in via precauzionale, la Prefettura di Alessandria ha attivato 9 ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : calma piatta - listini invariati : Ancor calma piatta sulla rete carburanti: i listini dei maggiori marchi sono invariati ormai da 13 giorni. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,580 euro/litro (invariato, compagnie 1,587, pompe bianche 1,560), diesel a 1,471 euro/litro ...

Calendario Slittino 2019-2020 : date e programma di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : Siamo ormai giunti ufficialmente al nastro di partenza della stagione 2019/2020 dello Slittino. Nel fine settimana la Coppa del Mondo, maschile e femminile, prenderà il via con la immancabile tappa di Igls-Innsbruck, in Austria, prima di nove tappe che si concluderanno a Berchtesgaden-Königssee nel weekend del 29 febbraio-primo marzo 2020. Si annuncia una stagione quanto mai ricca di eventi dato che, oltre alla Coppa del Mondo, vivremo i ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : il calendario delle partite dell’Italia. Orari - programma e tv : L’Italia parteciperà ai Mondiali 2019 di Beach soccer che si disputeranno ad Asuncion (Paraguay) dal 21 novembre al 1° dicembre. La nostra Nazionale, reduce dai quarti posti del 2015 e del 2017, si presenta in Sudamerica con grandi ambizioni e cercherà di essere sicuramente grande protagonista anche se non è stata fortunatissima nel sorteggio. Gli azzurri, che come miglior risultato vantano il secondo posto nel 2008, se la dovranno infatti ...

Modica - ecco dove buttare sterpaglie e sfalci di potature : Conferimento sterpaglie e sfalci di potatura il mercoledì in contrada Michelica a Modica. Ogni mercoledì dal 20 novembre

Trenta fa un passo indietro : lascerò l’alloggio : L’ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta fa un passo indietro e annuncia: lascerò l’alloggio delle polemiche.

Nuovo Cinema Aquila - domani evento per scuole con Comip : Roma – La proiezione, realizzata grazie al contributo dell’Autorita’ Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, sara’ seguita da un dibattito in sala con lo sceneggiatore del film, Cosimo Calamini e con i soci co-fondatori dell’associazione, tutti ex giovani caregiver: Stefania Buoni, Carlo Miccio e Gaia Cusini. Ospiti d’onore lo psichiatra Santo Rullo, ideatore della Nazionale Italiana “Crazy ...

Traffico Roma del 19-11-2019 ore 09 : 30 : TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, LUNGHE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANG.EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ SINO AL GRA. SULLA TANGENZIALE EST INCOLONNAMENTI DAL BIVIO A24 SINO A CORSO FRANCIA VERSO LO STADIO OLIMPICO, E DA corso francia alla via salaria e via delle valli al bivio a 24 VERSO SAN GIOVANNI. AL PRENESTINO-LABICANO INCIDENTE SULLA VIA ...

Conto corrente senza soldi sul saldo : rischi e come evitare i problemi : Conto corrente senza soldi sul saldo: rischi e come evitare i problemi Il titolare di un Conto corrente cerca sempre di tenere poca liquidità sullo stesso. Il suo stipendio non è altissimo e ogni mese ci sono delle spese da sostenere: dai beni primari alle bollette, che magari sono domiciliate. E basta qualche spesa inaspettata per finire tutti i soldi sul Conto corrente e trovarsi in rosso. Un C/C in negativo può non essere un problema se ...