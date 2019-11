“Voglio chiudere in bellezza” Carolyn Smith | dopo mesi di silenzio | la giudice di

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 18 novembre 2019), il tumore è tornato. L’amatadi Ballando con le stelle non è guarita.un periodo durante il quale lanon ha mai aggiornato i fan sul suo stato di salute, con un video,ha deciso di svelare come stanno veramente le cose. Gli ultimi aggiornamenti risalivano alla fine di settembre, quandoaveva confermato che i risultati della PET avevano mostrato che il tumore c’era ancora. Poi più nulla. Fino a poco fa, quandosi è armata di coraggio e ha deciso di raccontare la verità. In un primo video, che ha registrato qualche settimana fa a Miami e che ha postato solo adesso su Instagram,ha rivelato di essersi sottoposta a un nuovo intervento molto delicato: finora non era stata sottoposta a quell’intervento perché le complicazioni potevano essere gravi. Ora, però, le cose sono cambiate:, grazie a uno ...

