Neve e frane in Alto Adige Deraglia un treno | valli isolate

(Di lunedì 18 novembre 2019) Dopo le forti nevicate, si fanno i conti con il rischioe slavine. Alle 6 del mattino, undella linea della val Pusteria èto per una colata di fango che ha invaso i binari. Poteva essere una tragedia, ma fortunatamente le uniche due persone che a quell’ora si trovavano sulsono rimaste illese. Poco dopo una seconda frana è finita sulla linea che però ormai era già chiusa. La situazione resta molto critica in tutto l’, perché i terreni sono saturi d’acqua e per la notte sono attesi ulteriori nevicate fino a bassa quota. Resta perciò lo stato di protezione civile al grado “bravo” (pre-allarme).Alla luce dell’emergenza maltempo, il premier Giuseppe Conte ha ribadito la “massima attenzione della protezione civile e del governo” sull’allerta meteo in Italia. ...

