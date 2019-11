Modena | flash mob di oltre 6mila “sardine” Salvini evita la piazza e riunisce

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 novembre 2019) Le “sardine” chiamano erisponde col pienone. Nonostante una pioggia torrenziale, sonoseimila le persone che si sono incontrate inGrande, nella città della Ghirlandina, per contestare il leader della Lega Matteo, aper il suo tour elettorale. Migliaia di ombrelli colorati, corredati dalle immancabili sardine applicate sopra o tenute in mano dai manifestanti, hanno invaso lafin da prima delle 19, affollando anche lo spazio intorno, le traverse adiacenti e i portici. Dopo il successo di giovedì 14 novembre inMaggiore, a Bologna, in concomitanza con la presenza diin città per il lancio ufficiale al Paladozza della candidatura di Lucia Borgonzoni alle Regionali in Emilia Romagna, le “sardine”, nel giro di tre giorni hanno organizzato il bis a, in occasione del ritorno del leader leghista, impegnato ...

