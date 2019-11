Le ore decisive per l' Ilva e le ultime sull' impeachment di Trump

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 18 novembre 2019) E' facile perdersi nella successione di fatti legati all'e ai suoi affittuari quasi proprietari di ArcelorMittal, con tutto il resto di varie figure istituzionali e non che partecipano alla vicenda. Tra ieri sera e questa mattina si è toccato forse il momento di maggiore confusione, mentre rote

ilfoglio_it : Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da @giudefilippi - AugustoBisegna : RT @AntonelloPicc: Ore decisive per il futuro #ArcelorMittal. A #Taranto è appena incominciato il Consiglio di Fabbrica dei sindacati con R… - GianfrancoGasb1 : RT @AntonelloPicc: Ore decisive per il futuro #ArcelorMittal. A #Taranto è appena incominciato il Consiglio di Fabbrica dei sindacati con R… -