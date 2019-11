Incidente Musile di Piave | Alberto Antonello dimesso | ora è a casa

Incidente di Musile - Franco Antonello e il padre di Giulia si abbracciano ai funerali della ragazza : Lavinia Greci Le famiglie unite nel dolore dopo lo schianto, dove ha perso la vita la fidanzata 19enne di Alberto Antonello. Il ragazzo, a cui era stata ritirata la patente poco prima dell'Incidente, continua a chiedere di lei Franco Antonello ha aspettato che il feretro della fidanzata del figlio minore, morta nell'Incidente stradale venerdì proprio mentre era alla guida Alberto, arrivasse sul piazzale della duomo di CastelFranco, ...

Incidente Musile : Alberto Antonello si è svegliato dal coma e ha chiesto della fidanzata : Alberto Antonello, il 19enne finito in coma in seguito a un tragico Incidente a Musile di Piave (Venezia) ha riaperto gli occhi e, subito, ha chiesto della sua fidanzata Giulia Zandarin (18 anni). Nessuno, però, ha avuto il coraggio di dirgli che la giovane è morta nel terribile schianto. Alberto è il secondogenito di Franco Antonello, l'imprenditore di Castelfranco Veneto, che ha dedicato la sua vita al figlio Andrea, affetto da autismo. La ...

Incidente a Musile di Piave : Alberto Antonello resta in coma - medici rinviano il risveglio : Il ragazzo di 19 anni, rimasto coinvolto nello spaventoso Incidente stradale di Musile di Piave in cui ha perso la vita la fidanzata di 18 anni, Giulia Zandarin, resta ricoverato nel reparto di Rianimazione nell'ospedale dell'Angelo di Mestre dove i medici lo tengono sedato e in coma a causa delle gravissime lesioni riportate nell'impatto.Continua a leggere

Incidente Musile di Piave - Franco Antonello sul figlio in coma : “È un delinquente per una canna?” : Alberto Antonello, 19 anni, stava tornando a casa in auto la sera in cui gli era stata ritirata la patente. Con la fidanzata Giulia, di 18 anni, è finito contro un albero a Musile di Piave. Lei è morta, lui è in coma. Il padre famoso per aver dedicato la sua vita all’altro figlio autistico: “Per mezzo grammo di erba si butta dal precipizio un ragazzo che ha commesso un errore”.Continua a leggere

Incidente Musile di Piave : muore 18enne/ In coma fidanzato che guidava senza patente : Incidente Musile di Piave: muore 18enne. In coma il fidanzato di 19 anni, a cui gli avevano ritirato poche ore prima la patente