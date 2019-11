Giustizia | domani vertice con Conte | su prescrizione ‘anni luce’ tra M5S-Pd**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 18 novembre 2019) Roma, 18 nov. (Adnkronos) – “La verità è che siamo lontani, distanti anni luce”. Così una fonte di governo di primo piano fotografa all’Adnkronos lo stato dell’arte dei rapporti tra M5S e Pd sulla riforma della giustizia: il testotornerà nuovamente al tavolo di Palazzo Chigi per unche si preannuncia durissimo. L’incontro dovrebbe cominciare attorno alle 22 -al rientro del premier Giuseppeda Berlino- e andare avanti a lungo. Perché il Guardasigilli, Alfonso Bonafede, punta a chiudere la ‘pratica’stesso, “basta tergiversare”, va ripetendo in queste ore. Ma sulla riforma, in particolare sul nodo della, le distanze tra i due soci di maggioranza del governobis appaiono siderali.Bonafede è stato chiaro: il blocco delladopo il processo di primo grado -inserito ...

