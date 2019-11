Arriva Salvini a Sorrento e Positano | i due sindaci entrano nella Lega

Il flash mob delle sardine Arriva a Modena. Salvini denuncia : "La promotrice invocava il mio omicidio" : Il suo nome non compare più tra gli organizzatori. L'appuntamento, alle ore 19, è stato spostato da piazza Mazzini a piazza Grande viste le adesioni. Mattia Sartori: "La sfida che abbiamo lanciato a Bologna è di trasformarsi da leoni da tastiera a sardine reali"

Tik Tok - Salvini e vip sul social cinese/ E' guerra con Instagram : Arriva Reels : Matteo Salvini su TikTok: il leader della Lega e tanti vip sul social cinese. Intanto Instagram annuncia Reels: è guerra aperta.

Matteo Salvini sbarca su TikTok : In Italia si Arriva con i documenti : Matteo Salvini è ufficialmente sbarcato sul social più influente del momento, TikTok, dove il politico ha raggiunto un nuovo ed importante traguardo. Il leghista è infatti il primo politico Italiano ad aver deciso di iscriversi sulla piattaforma di TikTok, il social che sta facendo tremare in termini di visualizzazioni, il competitor Instagram di Mark Zuckerberg. Il leghista Salvini, inoltre, non è solo il primo politico Italiano a iscriversi ...

Salvini : ‘Inizio di un percorso - obiettivo è Arrivare a Quota 41’ : Continua ininterrottamente il dibattito politico, sindacale ed economico sulla riforma delle pensioni, uno dei temi più importanti del nuova legge di Bilancio 2020 che ha già iniziato il suo iter parlamentare che dovrebbe concludersi senza particolari sorprese. A proposito di previdenza, però, si dovrà discutere comunque dell’emendamento annunciato dal leader di Italia Viva Matteo Renzi che propone l’abolizione della Quota 100 e il potenziamento ...

Manovra : Salvini - ‘Arriva in Senato e daremo battaglia giorno e notte’ (2) : (Adnkronos) – “Questo è un governo che se la prende con gli operai, gli imprenditori, i lavoratori, le famiglie e la Lega darà battaglia giorno e notte se necessario. Guardate qua, bianco come questa neve, pulito, vorrei che tornasse il nostro Paese. Io ce la metto tutta, per il nostro paese e i nostri figli do tutto, se serve anche la vita”, dice Salvini mentre si avvicina a una cascina tra la neve che cade copiosa. In ...

Manovra : Salvini - ‘Arriva in Senato e daremo battaglia giorno e notte’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Questa settimana comincia la discussione sulla Manovra, daremo battaglia per cancellare più tasse, micro tasse, mega tasse e più cazzate possibili, se necessario li terremo giorno e notte chiusi in Parlamento, perché l’Italia di tutto ha bisogno tranne che di nuove tasse”. Lo dice Matteo Salvini, in una diretta dalle montagne del Trentino. L'articolo Manovra: Salvini, ‘arriva in ...

Arrivano sugar tax e tassa sulla plastica - Salvini : “Sono boiate - in un momento di crisi massacrano le famiglie” : “La sugar tax e’ una boiata, come la tassa sulla plastica: in un momento di crisi non e’ il caso di tartassare le famiglie italiane, massacrare chi paga la cedrata al supermercato, o la bottiglietta di plastica“. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento da Perugia con “Dritto e Rovescio”, su Rete4. “Aver messo una tassa sulle bibite zuccherate per colpire lo zucchero va a colpire ...

Matteo Salvini - Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni - Arriva il logo di "Squadra Italia" : ecco com'è : Il centrodestra unito è stato battezzato in piazza e, altrettanto alla luce del sole, è stato presentato il simbolo dell'unione Salvini-Meloni-Berlusconi. La creazione è tutta merito di Michaela Biancofiore, la deputata azzurra, nonché fedelissima del Cav. Si tratta di uno scudetto con la scritta "S

Berlusconi Arriva a Perugia - ma Salvini e Meloni lo ignorano : Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, a Perugia per sostenere la candidatura di Donatella Tesei e la presentazione del manifesto valoriale per le elezioni regionali, è stato accolto da una standing ovation dai presenti. I suoi alleati nella compagine di centrodestra, Matteo Salvini, leader della Lega e Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia, tuttavia, non lo hanno salutato anzi, volto gelido, sono sembrati distratti, al punto da ...

Chef Rubio a Matteo Salvini : “Ogni volta che fa una figuraccia Arriva qualcosa : proiettili in busta - coliche… Faccia vedere il referto” : Il segretario della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore mentre si stava dirigendo a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. Non si è trattato di qualcosa di grave (una colica), tanto che il leader della Lega è stato dimesso poco dopo dalla struttura sanitaria e ha confermato tutti i suoi impegni in Umbria in vista delle elezioni regionali ...

Terremoto : Salvini - 'ricostruzione ferma in Umbria ma soldi per alberghi Arrivano' : Giano dell'Umbria (Pg), 12 ott. (AdnKronos) - Da tre anni la ricostruzione in Umbria è ferma "però qualcuno i milioni di euro se li è presi per sistemare i suoi alberghi". Lo ha affermato Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Giano dell'Umbria.

