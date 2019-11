Ranieri “Notti splendenti” all’Augusteo di Napoli

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 17 novembre 2019) Al Teatro Augusteo dile notti splendenti di Massimo: andra' in scena da venerdi' 22 novembre a domenica 1 dicembre 2019 lo spettacolo "Mali'a, notti splendenti.1950-1960". Uno dei grandi interpreti della canzone italiana torna al teatro Augusteo per un concerto unico, dedicato a tutti gli amanti della musica napoletana anni '50 e '60.rivisita brani ormai classici da "Anema e core" a "Tu si' na cosa grande", passando per "Luna rossa" e "Torero". con sfumature dal sapore americano, risultato otttenuto grazie agli arrangiamenti di Mauro Pagani. L'artista riproporra' anche suoi successi come "Rose Rosse" e "Perdere L'Amore", e sara' accompagnato sul palco, in questo inedito percorso musicale, da Stefano Di Battista ai sassofoni, Marco Brioschi alla tromba e al flicorno, Rita Marcotulli al pianoforte, Riccardo Fioravanti al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla ...

