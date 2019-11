Gerry Scotti a Verissimo | il confronto con Mike Bongiorno sui soldi | Devo parlare

“Ho avuto paura”. Gerry Scotti a nudo davanti a Silvia Toffanin : un terrore che lo accompagna da sempre : Ospite di Verissimo, Gerry Scotti si è lasciato andare a una serie di confidenze intime annunciando anche il nuovo programma che condurrà al posto di Caduta Libera, si chiamerà “Conto alla rovescia”. «C’era la necessità di trovare un nuovo format, un salotto tra amici, molto più quiz, nelle prove anche io ho fatto il concorrente e sono lieto di comunicare che una volta sono arrivato al gioco finale vincendo 47mila euro! Che ovviamente non ...

Verissimo - Gerry Scotti ribatte a Celentano : “Sbaglia. Noi diamo soldi degli sponsor. E non abbiamo l’anello al naso” : Ospite della puntata di Verissimo di sabato 16 novembre, Gerry Scotti è tornato a parlare della sua ospitata nel programma Adrian, nel quale si è trovato seduto al tavolo con Carlo Conti, Massimo Giletti, Paolo Bonolis, Piero Chiambretti. Scotti ripete quanto detto in quella occasione per rispondere al padrone di casa, Adriano Celentano che lo aveva “rimproverato” per l’uso di regalare soldi in trasmissione: “C’è ...

Adrian - Gerry Scotti risponde seccato a Celentano : "Ecco perché sbaglia" : Gerry Scotti a Verissimo è tornato su quanto accaduto nella prima puntata di Adrian Live quando Celentano bacchettò lui, Conti e Bonolis per i programmi in cui regalano soldi. "Come ho detto", dice Scotti alla Toffanin, "c'è differenza tra servizio pubblico e tv commerciale. Noi non togliamo nulla

Conto alla rovescia : il nuovo quiz di Gerry Scotti su Canale 5 : Conto alla rovescia è l’ultima impresa di Gerry Scotti, che ritorna alla guida di un quiz inedito. L’appuntamento è dal 18 novembre su Canale 5, nel preserale del palinsesto. In ogni puntata i concorrenti dovranno sfidare il tempo e rispondere a domande di vario genere, ma anche dimostrare di poter adottare le strategie più adatte nel minor tempo possibile. Conto alla rovescia prevede inoltre un premio finale di più di 100 mila euro ...

Gerry Scotti percula Scheri (direttore di Canale 5) : «Nei comunicati sbianchetta programmi e conduttori dicendo sempre le stesse cose» : Gerry Scotti Di Gerry Scotti non se ne parla molto, eppure è una colonna di Mediaset da quasi 40 anni, al punto che ad ogni scadenza di contratto il presidente Pier Silvio Berlusconi “mi dà sempre un foglio in bianco dove mi chiede di indicare la durata e la cifra”. Uno status di ‘privilegiato’ e il conseguente lusso di poter scagliare frecce – anche velenose – come fossero carezze, mentre per altri al suo ...

Gerry Scotti commenta Adrian : "La piacevolezza provata in studio - a casa non è arrivata" (e scherza sui comunicati di Scheri) : "Celentano è un bambino di 80 anni, pieno di curiosità su tutto, una persona emozionata e affettuosa, proprio il genere di uomo che speravo che fosse". Gerry Scotti, durante un incontro stampa riservato soltanto alla stampa cartacea, ha commentato Adrian, il nuovo show di Celentano a cui ha partecipato come ospite. "Non avevo mai avuto occasione di conoscerlo prima, mi ha sorpreso per quante cose sapesse di me, mi ha fatto un sacco di domande ...