Bordata pazzesca di Platini | ”Il VAR è una grande ca**ata” Bufera sui social

Fonte : calciomercato.napoli

(Di lunedì 18 novembre 2019)di: ”Il VAR è unaca**ata”.suiLE DICHIARAZIONI DA FAZIO – Durante la trasmissione in onda su Rai 3 ”Che tempo che fa”, Michellancia unacontro l’attuale sistema del VAR presente in Italia come in molte altre nazioni europee che si stanno adattando alla … L'articolodi: ”Il VAR è unaca**ata”.suiCalciomercato Napoli.

framiriello : @martaph01 Bordata pazzesca - GioCo86 : @elcogh Tra l’altro ieri sera ha dato una bordata pazzesca a Sarri dicendo che sta benissimo e questi lo esaltano leccandogli il culo -