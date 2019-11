L’omaggio di De Gregori ad «Ago» Di Bartolomei

Fonte : vanityfair

(Di sabato 16 novembre 2019) DEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DIDEOMAGGIA DISalire su un palco, esibirsi, cantare le proprie canzoni indossando una maglia speciale, una t-shirt che omaggia un calciatore mite, modello di lealtà, icona di un mondo e di un calcio che non ci sono più, in quella bolla di verde dove Nino non ha paura di tirare un calcio di rigore perché – lo sappiamo tutti – non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Francesco Deha celebrato il suo mito calcistico, presentandosi in concerto a Milano con ...