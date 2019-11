L’aggiornamento ad Android 10 è live per Huawei Nova 5T | HONOR 20 | 20 Pro e V20 a livello

L’aggiornamento di sicurezza Android di ottobre arriva su Essential Phone e Google Pixel con varie novità : A distanza di due anni dal lancio di Essential Phone PH1, lo smartPhone continua a ricevere con puntualità gli aggiornamenti di sicurezza mensili L'articolo L’aggiornamento di sicurezza Android di ottobre arriva su Essential Phone e Google Pixel con varie novità proviene da TuttoAndroid.

L’aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 L'articolo L’aggiornamento a EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina proviene da TuttoAndroid.

L’aggiornamento ad EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina : Dalla Cina arriva la notizia del rilascio da parte di Huawei di EMUI 10 beta con Android 10 per gli smartphone della serie Huawei Mate 20 L'articolo L’aggiornamento ad EMUI 10 beta con Android 10 rilasciato per la serie Huawei Mate 20 in Cina proviene da TuttoAndroid.

LG G6 riceve L’aggiornamento a Android 9 Pie : A un anno dal rilascio, i possessori di LG G6 possono finalmente festeggiare l'arrivo di Android 9 Pie, senza che però siano visibili particolari novità. L'articolo LG G6 riceve l’aggiornamento a Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Ricevono Android 10 i OnePlus 7 e 7 Pro : elenco novità delL’aggiornamento : Hanno ricevuto ufficialmente l'aggiornamento ad Android 10 in versione stabile i OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, chiaramente basato su OxygenOS 10.0. La comunicazione è arrivata direttamente dal forum ufficiale di OnePlus, quindi non la si può contestare. Cambia il design dell'UI (com'era prevedibile), ed anche i permessi avanzati relativi alla localizzazione (risvolto molto utile per la salvaguardia della privacy, sempre più a rischio al giorno ...