Amici 19 | prima puntata di sabato 16 novembre 2019 | tra gli ammessi Gaia Gozzi | seconda

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 16 novembre 2019)19 Riapre la scuola didi Maria De Filippi con il primo speciale delpomeriggio su Canale 5. E qui su DavideMaggio.it torna l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione, avvenuta ieri.19: la diretta minuto per minuto della14.10: Aspettando… con Maria De Filippi che entra in studio e dà subito il via allacon l’esibizione dei ragazzi che sono arrivati ad un passo dalla conquista del banco, che non sarà per tutti. Una sigla sulle note di Uno su mille di Gianni Morandi. La nuova classe di #19 è pronta per entrare nella storia: chi avrà conquistato il banco? Seguiteci ORA su #Canale5 e su #MediasetPlay! pic.twitter.com/AqrEjdbqSO — Mediaset Play (@MediasetPlay) November 16,14.15: Dopo la ...

matteosalvinimi : Il 26 gennaio spero vada a finire come è finita in Umbria. È risaputo: prima ti ignorano, poi ti deridono, poi VIN… - EssePerVendetta : RT @amaricord: Giudice di Amici Celebrities Colonna sonora del Trono Over Colonna sonora di Temptation Island e Temptation Island Vip Ospit… - fracaruc : RT @4everAnnina: I #veneziani sono meravigliosi! Non si abbatteranno, dopo lo sgomento e troveranno, addirittura, il modo di sorridere. Ho… -