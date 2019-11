Rendite Inail rivalutate 2019 | ecco i limiti retributivi per le liquidazioni

Fonte : leggioggi

(Di venerdì 15 novembre 2019) Leper infortunio sul lavoro e malattia professionale sono statedal 1° luglio. Già da un po’ di tempo sono stati pubblicati tre decreti ministeriali (2 agosto), riferiti al settore industriale, compreso il settore marittimo, al settore agricolo, ai medici radiologi a decorrere dal 1° luglio. Questo a seguito della rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’per i lavoratori e lavoratrici italiane che sono stati vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali. Per ill’Istat ha registrato una variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo pari all’1,1 per cento, che comporta la necessità di adeguare le prestazioni in questione. Con determina del Presidente12 giugno, n. 201, è stata di conseguenza approvata la proposta di rivalutazione, con decorrenza dal 1° luglio, delle prestazioni ...

LeggiOggi_it : Con una circolare l'#Inail specifica i riferimenti retributivi da considerare per liquidare le rendite per… - dcirioli : Quintuplicato l’assegno una tantum (caso morte) dell’@inail_gov. Dal 1 gennaio vale 10 mila euro. Circolare n.30/20… -