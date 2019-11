Pd | nel pomeriggio al via ‘Tutta un’altra storia’ a Bologna

Ex Ilva - nel pomeriggio l’incontro tra azienda e sindacati al Mise per evitare stop produzione. Orlando : “Da ArcelorMittal attacco al Paese” : È in programma alle 15.30 di oggi (venerdì) al Ministero per lo Sviluppo Economico l’incontro tra ArcelorMittal, i sindacati dei metalmeccanici e i leader di Cgil, Cisl e Uil. A presiedere il meeting, a cui parteciperanno i dirigenti dell’azienda che ha rilevato lo stabilimento ex Ilva, sarà il titolare del dicastero, Stefano Patuanelli, che tenterà di evitare la rottura tra le parti e tenere vivo un dialogo a fronte della volontà ...

Stefano Cucchi - nel pomeriggio la sentenza del processo bis. La famiglia : “Resa dei conti” : È attesa per oggi alle 18 la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul processo bis per la morte di Stefano Cucchi. I giudici sono riuniti da qualche ora in Camera di Consiglio per decidere se accettare o meno le richieste del pm Giovanni Musarò a condannare 5 carabinieri che sarebbero a vario titolo accusati di omicidio preterintenzionale, falso e calunnia nel caso Cucchi. La mamma Rita e il papà Giovanni: "Davanti al suo corpo massacrato ...

Maltempo - Conte a Venezia nel pomeriggio : 12.16 Il presidente del Consiglio nel pomeriggio a Venezia,in ginocchio per l'ondata di Maltempo che sta sferzando il Nord in particolare. A Venezia con Conte anche la ministra di Infrastrutture e Trasporti De Micheli, in sopralluogo. "Siamo stati a un passo dall'Apocalisse e a un pelo dal disastro -dice intanto il procuratore della Basilica di S.Marco Campostrini- Oltre a danneggiare le cose, l'acqua avrebbe potuto dare problemi statici alle ...

Il premier Conte nel pomeriggio a Venezia - Lega e Iv chiedono lo stato d'emergenza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si recherà oggi a Venezia dopo il suo intervento all’università di Camerino previsto alle 12.30. Lo si apprende da fonti di palazzo Chigi.La Lega ha chiesto al presidente del Consiglio che il governo dichiari lo stato d’emergenza per Venezia. Anche Italia viva, con la deputata Sara Moretto, ha chiesto analogo provvedimento. In aula è in corso un dibattito sulla ...

Instabilità meteo sulla Penisola - brevi schiarite nel pomeriggio : Roma - Un profondo vortice di bassa pressione scaturito dall'ingresso di aria fredda nord atlantica sul bacino centrale del Mediterraneo continua a rinnovare maltempo sull'Italia con piogge, temporali e venti forti. Il minimo evolverà gradualmente verso levante favorendo al suo seguito un temporaneo aumento della pressione. La giornata di oggi vedrà questo transito del minimo sull'Italia centro meridionale che ...

Maltempo - l’esperto : “nel pomeriggio il Ciclone potrebbe diventare un autentico Uragano Mediterraneo nel Tirreno tra Sicilia e Campania” [DETTAGLI] : Nel primo pomeriggio si scoprirà se anche il secondo minimo depressionario presente sul Mediterraneo darà origine a un secondo Medicane, una rara forma di Uragano simile a quelle tropicali (Tropical Like Cyclone,TLC) come è già avvenuto ieri anche se per poche ore. “Il Ciclone, denominato Detlef dall’università di Berlino, si sta iniziando ad approfondire, e il minimo sta per transitare sulla Sicilia orientale da Sud verso ...

Risultati Bundesliga - 11^ giornata : pioggia di gol nel sabato pomeriggio - la classifica aggiornata : Risultati Bundesliga – Undicesima giornata per il campionato tedesco. La Bundesliga scende in campo per un nuovo ed entusiasmante turno. Si inizia con l’anticipo tra Colonia ed Hoffenheim, colpo grosso in trasferta, 1-2 il risultato finale. Nelle gare delle 15.30 di sabato, pioggia di gol. Solo Paderborn-Augsburg (0-1) è povera di emozioni, mentre nelle altre tre sfide si segna tantissimo. Il Lipsia sbanca Berlino per 2-4, ...

Meteo : il maltempo si sposta al sud - tanti rovesci nel pomeriggio : Dopo aver interessato il nord, il maltempo si sta rapidamente spostando al sud dove persisterà per gran parte della giornata. Dal satellite il fronte instabile è ben evidente e tenderà ad...

Ilva - Conte nel pomeriggio a Taranto. Di Maio : costringere Mittal a restare. Jindal si sfila. Scioperi in corso : Ex Ilva, sfumano le già rare speranze di un interessamento del gruppo indiano Jindal che nega attenzione per gli asset dello stabilimento di Taranto dopo la ritirata di ArcelorMittal....

Elena Morali attacca Rondinelli a Pomeriggio 5 : “E’ un truffatore” : Pomeriggio Cinque: la dura replica di Elena Morali a Fabio Rondinelli Elena Morali è tornata negli studi di Cologno, a Pomeriggio 5, per replicare su quanto affermato dall’attore Fabio Rondinelli sul suo conto. Fabio continua a sostenere che tra lui ed Elena ci sia stato qualcosa, che lei abbia tradito Gianluca Fubelli, Scintilla, con lui e che le foto portate in studio, rubate da un paparazzo, proverebbero quanto affermato. Non capisco ...

A Orta Nova è caccia al killer - centinaia di carabinieri braccano Cristoforo Aghilar - l’uomo che ammazzato brutalmente nel pomeriggio di oggi la madre dell’ex fidanzata : Una gigantesca caccia all’uomo in queste ore è in atto a Orta Nova. centinaia di carabinieri stanno braccando il 36enne pregiudicato Cristoforo Aghilar sospettato di aver brutalmente ucciso nel pomeriggio di oggi, Filomena Bruno, la madre della sua ex. l’uomo è evaso dai domiciliari da qualche settimana e nel primo pomeriggio di oggi ha assassinato la madre dell’ex fidanzata, una donna di 53 anni che aveva l’unica colpa di non aver ...