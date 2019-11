Manovra | vigili del fuoco in piazza per protesta | “Più tutele per infortuni e malattie e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Risorse per garantire diritti, salario eaidelnella legge di Bilancio. Questa, in sintesi, la rivendicazione alla base della giornata di mobilitazione unitaria, promossa da Fp Cgil Vvf, Fns Cisl e Uil Pa Vvf, dei pompieri e che ha visto oggi una massiccia partecipazione al presidio inMontecitorio a Roma. “Chiediamo un’armonizzazione del trattamento pensionistico e retributivo con gli altri corpi dello Stato”. A dirlo è Franco Giancarlo, segretario Confsal. Gli fa eco Giuseppe Saccoccia, della segreteria Uil: “Non ci viene riconosciuta nemmeno la malattia professionale se ci facciamo male in servizio”. L'articolodelinper: “Piùpere salari come gli altri corpi dello Stato” proviene da Il Fatto Quotidiano.

