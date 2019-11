Iran raziona petrolio, prezzi aumentati

Teheran ha iniziato ilmento dele ha aumentato i,annunciando che userà le entrate per aumentare i sussidi per i bisognosi, che il presidente Rohani stima in 18 milioni di persone. Ogni auto potrà avere al massimo 60 litri al mese. Il prezzo della benzina è salito a 15.000 Rial (12,7 centesimi di dollaro) da 10.000 Rial, e per ogni acquisto aggiuntivo si dovrà pagare 30.000 Rial al litro. Ilmento è stato deciso per impedire il traffico di combustibile verso i Paesi vicini.(Di venerdì 15 novembre 2019)