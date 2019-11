Il padre di Stefano Cucchi | Dopo anni di trincea | un po' di pace Ora possiamo

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 15 novembre 2019) “Sono statidi. Ora avremo un po’ di: conforta”. Giovieri ha atteso per una giornata che pareva interminabile la sentenza di primo grado sulla morte di suo figlio. Tornato a casa,che Raffaele D’Alessandro e Alessio Di Bernardo sono stati condannati a 12di carcere per omicidio preterintenzionale, racconta al Corriere le sue emozioni. E ripensa a quella battaglia durata 10, volta a dimostrare che il figlio era stato ucciso. Adesso che la verità è stata messa nero su bianco dice:cominciare a credere nella giustizia.Il primo processo sul casosi concluse con l’assoluzione dei medici. Da allora un lungo calvario:Ricordo l’invito del presidente del Senato Pietro Grasso. Disse: “Chi sa parli”. Iniziò con una piccola crepa, poi la crepa si allargò. E ...

SkyTG24 : Il padre di Stefano #Cucchi: 'Non vogliamo vendetta ma solo la verità' La sentenza: - Stefano_Lupus : RT @sorrisidilouis: Ci provo qua sopra...mio padre cerca lavoro come muratore a Roma e dintorni, ha anni e anni di esperienza, ed è serio.… - luanaima : RT @SkyTG24: Il padre di Stefano #Cucchi: 'Non vogliamo vendetta ma solo la verità' La sentenza: -