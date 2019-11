Fonte : quattroruote

(Di venerdì 15 novembre 2019) Dopo lesito positivo delle prime due edizioni, il 4 aprile 2020 le monoposto elettriche torneranno a sfrecciare asul circuito cittadino dellEur, con la novità delle vetture Porsche e Mercedes-Benz che parteciperanno per la prima volta al campionato diE, al via tra pochi giorn in Arabia Saudita per la stagione 2019-2020. Come di consueto, ledeiper assistere alla tappa capitolina (classificati in Oro, Argento e Bronzo, a seconda del posizionamento delle tribune) sono state aperte con mesi danticipo.Il listino. I ticket Oro hanno un prezzo di 99 euro per tutti gli spettatori, mentre per quelli Argento le tariffe sono di 30 euro per i bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni, di 42 euro per gli studenti e di 59 per gli adulti. IBronzo hanno un costo di 20 euro per i ragazzi dai 3 ai 15 anni, di 28 euro per gli studenti e di 39 euro per gli adulti. ...

dinoadduci : Formula E - Al via le vendite dei biglietti per lePrix di Roma -