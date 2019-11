Come proteggersi dai Ransomware su Windows 10

E’ una delle 10 principali cause di morte : ecco Come proteggersi e ridurre la trasmissione del virus dell’influenza : L’influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi e delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo. Le sindromi simil-influenzali (ILI) colpiscono ogni anno il 9% della popolazione italiana, con un minimo del 4%, osservato nella stagione 2005-06, e un massimo del 15%, registrato nella stagione 2017-18 (Fonte: FluNews Italia 2018). ...

Influenza 2019 in arrivo : ecco Come proteggersi dal virus : Influenza 2019 in arrivo: ecco come proteggersi dal virus. A metà ottobre comincia la stagione della vaccinazione antInfluenzale 2019

Bustine del tè con microplastiche : cosa si rischia e Come proteggersi : L’utilizzo di microplastiche nell’industria alimentare è sempre più diffuso e coinvolge anche l’industria del tè e degli infusi. come rilevato da un recente studio condotto da un’equipe della McGill University di Montreal, il loro rilascio durante il processo di infusione è a dir poco frequente. Prima di entrare nel dettaglio di questo lavoro scientifico è bene ricordare che l’impiego di materie plastiche per ...

Vaccinazione - Come proteggersi dal virus dell’influenza : La Vaccinazione è una misura chiave, pur se non l’unica, per la prevenzione dell’influenza. Esistono diversi vaccini che possono essere somministrati, sulla base dei consigli del medico, considerando sia l’età che le condizioni generali di salute della persona. Vaccino trivalente e quadrivalente Al vaccino trivalente, che protegge nei confronti dei tre dei quattro ceppi virali attesi, si è unito da qualche tempo anche il vaccino quadrivalente, ...