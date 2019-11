Classe Amici 2019 2020 | chi sono i concorrenti | elenco ballerini e cantanti

Anticipazioni Amici 19 : Anna Pettinelli nuova prof di canto - 17 banchi nella Classe : Oggi, venerdì 15 novembre, è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda domani pomeriggio: le Anticipazioni che riporta "Vicolo delle News", fanno sapere che c'è un'interessante new entry nella commissione. Anna Pettinelli , reduce dal successo di Temptation Island Vip 2, è stata scelta come nuova prof essoressa di canto ; confermati tutti gli insegnanti dell'anno scorso, fatta eccezione per Alex Britti. Amici 19: la Pettinelli ruba la ...

Amici 19 - la nuova Classe sarà svelata da sabato 16 novembre alle 14 : 10 su Canale 5 : Amici 19 la nuova stagione da sabato 16 novembre su Canale 5, su Real Time dal 18 novembre Pensavate che Amici si prendesse una pausa? Il re dei talent italiani che ha cresciuto generazioni e generazioni di ragazzi a colpi di sogni e sfide da affrontare, che ha trasformato le tute in simboli di una squadra e le carte in un movimento video per scoprire il vincitore sulle note di We are the Champions, è pronto per partire. Non risente crisi Amici ...