Atletica – Mondiale U20 di corsa in montagna | Mattevi d’oro in Argentina

Fonte : sportfair

(Di venerdì 15 novembre 2019), Mondiali diin: medaglia d’oro pernell’U20, trionfo azzurro a squadre Doppia vittoria italiana ai Campionati Mondiali diin, nella gara under 20 femminile. L’azzurra Angelaconquista il titolo individuale a Villa La Angostura, in, e trascina il team azzurro alla medagliaa squadre, sul percorso di salita e discesa. Per la giovane trentina un altro successo internazionale, stavolta a livello iridato in una gara disputata sotto la pioggia battente, dopo il titolo europeo della passata stagione e l’argento continentale di quest’anno. La non ancora 19enne di Segonzano, portacolori dell’Valle di Cembra e allenata da Ivano Pellegrini, riporta l’Italia sul gradino più alto del podio in questa categoria: l’unico precedente risaliva all’edizione del 1992 quando riuscì a imporsi Rosita Rota ...

mrghippi : RT @atleticaitalia: #atletica #ARGENTO ??per l'azzurro Cesare Maestri nella gara senior ai Mondiali di corsa in montagna ??????????????? NEWS ??… - ematr_86 : RT @atleticaitalia: #atletica #ARGENTO ??per l'azzurro Cesare Maestri nella gara senior ai Mondiali di corsa in montagna ??????????????? NEWS ??… - atleticaitalia : #atletica #ARGENTO ??per l'azzurro Cesare Maestri nella gara senior ai Mondiali di corsa in montagna ??????????????? NEWS… -