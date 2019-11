Alibaba fa il bis | si quota a Hong Kong

Fonte : wired

(Di venerdì 15 novembre 2019)(Getty Images) Dopo aver chiuso un altro Singles’ Day da record con oltre 35 miliardi di dollari di vendite in un solo giorno,ha ufficializzato la suazione sulla piazza di. Approfittando del momento positivo, il colosso cinese dell’ecommerce ha infatti pubblicato una nota in cui rivela i dettagli della sua offerta pubblica iniziale (Ipo) e metterà sul piatto degli investitori dioltre 500 milioni di azioni al prezzo di 188 dollari locali, circa 24 dollari americani. L’offerta sarà valida dalle nove (ora di) del 15 novembre fino alle 12 di mercoledì 20 novembre, e nel complessopunta a raccogliere circa 13,8 miliardi di dollari. L’inizio ufficiale delle contrattazioni è previso poi per il prossimo 26 novembre. Anche in questa secondazione, quindi, il gigante cinese fa le cose in grande, dopo aver messo a segno ormai ...

