Sicilia : 15mila in piazza con Coldiretti - ‘Cercasi assessore vero’ : Palermo, 14 nov. (Adnkronos) – Trattori in piazza Marina, il suono dei tamburi, agricoltori, allevatori, giovani e meno giovani. Le bandiere gialle di Coldiretti hanno invaso questa mattina – fra 15 e 20mila i partecipanti da tutta l’isola secondo l’associazione – corso Vittorio Emanuele a Palermo dove si è snodato il corteo che da piazza Marina ha raggiunto Palazzo d’Orleans, sede della presidenza della ...

Sicilia : 15mila in piazza con Coldiretti - ‘Cercasi assessore vero’ (3) : (Adnkronos) – “La Sicilia può essere un motore di sviluppo economico sia per quanto riguarda l’agricoltura e l’agroalimentare del nostra Paese – aggiunge Prandini – Il paradosso è che ci siamo battuti per far arrivare più risorse e oggi siamo in una situazione in cui le istituzioni regionali non le stanno spendendoe saremo costretti a restituirle. Un problema anche per la nuova Pac: non possiamo essere ...

Sicilia : 15mila in piazza con Coldiretti - 'Cercasi assessore vero' (2) : (Adnkronos) - 'Cercasi assessore vero'. 'Bandiera dimettiti'. Sono alcuni dei cartelli portati in sfilata dagli agricoltori sino a piazza Indipendenza. E poi i pick up che, intervallando il corteo, hanno portato in bella mostra banner come 'La Sicilia non è una regione per giovani, per investire ser