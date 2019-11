Procura chiede processo per i due americani coinvolti nell’omicidio di Cerciello Rega

Borsellino - al processo per il depistaggio un poliziotto cambia versione : pm chiede trasmissione atti in Procura : Tre anni e mezzo fa aveva raccontato di non aver mai partecipato a un sopralluogo con il falso pentito Vincenzo Scarantino. Adesso però ha cambiato versione. E il pm ha chiesto la trasmissione degli atti. E la procura di Caltanissetta potrebbe ipoteizzare la falsa testimonianza per uno dei poliziotti che faceva parte del gruppo investigativo Falcone e Borsellino, creato per indagare sulla strage di via d’Amelio. “Mi sono ricordato ...

Mafia : poliziotto cambia versione su Scarantino - Pm chiede trasmissione atti in Procura : Caltanissetta, 8 nov. (Adnkronos) - Nel 2016 aveva negato di avere mai fatto un sopralluogo con l'ex pentito Vincenzo Scarantino oggi, a distanza di tre anni e mezzo, il poliziotto che faceva parte del gruppo investigativo 'Falcone e Borsellino' cambia versione e dice: "Mi sono ricordato che nel 199

Mafia : poliziotto cambia versione su Scarantino - Pm chiede trasmissione atti in Procura : Caltanissetta, 8 nov. (Adnkronos) – Nel 2016 aveva negato di avere mai fatto un sopralluogo con l’ex pentito Vincenzo Scarantino oggi, a distanza di tre anni e mezzo, il poliziotto che faceva parte del gruppo investigativo ‘Falcone e Borsellino’ cambia versione e dice: “Mi sono ricordato che nel 1994 facemmo un sopralluogo a Palermo con Vincenzo Scarantino. Me lo sono ricordato solo dopo tempo. Ma sono passati ...

Sistema Romeo - la Procura chiede il processo per l'imprenditore - Caldoro e Verdoliva : La Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio di 55 persone, tra cui l'ex parlamentare Italo Bocchino, l'ex governatore Stefano Caldoro, l'imprenditore Alfredo Romeo e...

Caso firme false nel Movimento 5 Stelle - la Procura di Palermo chiede 14 condanne : Secondo la procura che ha emesso le richieste di condanna, il 3 aprile 2012, al comitato del Movimento per le elezioni amministrative comunali furono falsificate migliaia di firme a sostegno della candidatura a sindaco di Riccardo Nuti per un errore formale che però, a raccolta firme quasi ultimata, rischiava di invalidare la candidatura del sindaco pentastellato.Continua a leggere

Firme false M5s Palermo - la Procura chiede condanne fino a 2 anni e 3 mesi per 14 imputati : La procura di Palermo ha chiesto la condanna a pene comprese tra un anno e 6 mesi e 2 anni e 3 mesi dei 14 tra attivisti e ex deputati regionali e nazionali dei 5 Stelle e di un cancelliere del tribunale per la vicenda delle Firme false presentate nel 2012 a sostegno della lista del Movimento per le comunali. Sono accusati a vario titolo di falso e violazione della legge regionale del ’60 sulle consultazioni elettorali. Tra gli imputati ...

Il processo per il Ponte Morandi è troppo grande. La Procura chiede un tribunale collegiale : Il processo per accertare le responsabilità del crollo del Ponte Morandi (e delle sue 43 vittime) è troppo grande, oneroso, un carico enorme per una sola persona. Ecco perché il Procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha chiesto al ministro della Giustizia Fulvio Baldi che ad occuparsene non sia un tribunale monocratico, composto da un solo giudice, ma un collegio formato da almeno tre giudici togati. Prima che a Baldi, Cozzi aveva rivolto ...

Ragatzu (Cagliari) - la Procura chiede il rinvio a giudizio per maltrattamenti e stalking : L’attaccante del Cagliari Daniele Ragatzu è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti e stalking nei confronti della ex compagna. La notizia è oggi sul Corriere dello Sport. I fatti risalgono al periodo tra ottobre 2016 e ottobre 2017, quando l’attaccante vestiva la maglia dell’Olbia. maltrattamenti, violenze e aggressioni non sarebbero cessati neanche dopo il suo allontanamento e per questo la vittima ha sporto denuncia. Le indagini sono ...

Scossa sulle Regionali - Procura chiede processo per Oliverio e sindaco Cosenza : Processare il presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, del Pd, ed il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, di Fi. E' la richiesta che la Procura di Catanzaro ha rivolto al gip a conclusione dell'inchiesta "Passepartout" che ipotizza una serie di irregolarita' in alcuni appalti a Cosenza, tra i quali quello della metropolitana leggera Cosenza-Rende e per la realizzazione del nuovo ospedale. Una richiesta giunta dopo l'avviso di conclusione ...

Crollo ponte Lecco - la Procura chiede il rinvio a giudizio per cinque dei sei indagati : La Procura di Lecco ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque dei sei indagati per il Crollo del ponte di Annone Brianza, nel Lecchese, avvenuto il 28 ottobre del 2016: Angelo Valsecchi e Andrea Sesana, rispettivamente dirigente e tecnico del settore viabilità della Provincia di Lecco, Giovanni Salvatore, dirigente Anas, (che all’epoca dei fatti responsabile della statale 36), Silvia Garbelli, responsabile dell’ufficio pianificazione e grandi ...

Fedez e Chiara Ferragni insultati sui social - la Procura chiede l’archiviazione del caso : I pm chiedono l'archiviazione della querela di Fedez contro Daniela Martani, la reazione di Selvaggia Lucarelli.

“Sui social si può - hanno scarsa considerazione e credibilità” : Procura chiede archiviazione delle offese a Chiara Ferragni e Fedez : Sui social si può. Con questa motivazione la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione della querela presentata da Chiara Ferragni e Fedez nei confronti di Daniela Martani, l’ex concorrente del Grande Fratello 2009 che su Twitter aveva definito il rapper e la moglie “idioti palloni gonfiati“. Per i pm infatti, i social “godono di una scarsa considerazione e credibilità” e, di conseguenza, “non sono ...

Figlio di Salvini sulla moto d’acqua - la Procura di Ravenna chiede l’archiviazione per i tre agenti della scorta : “Tenuità del fatto” : Un fatto di poco conto e un reato che – se commesso – non è perseguibile. La Procura della Repubblica di Ravenna non ha intenzione di procedere contro i tre agenti della scorta di Matteo Salvini che il 30 luglio tentarono di impedire al giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio di riprendere la scena del Figlio dell’allora ministro dell’Interno che dalla spiaggia di Milano Marittima, dove era in vacanza col padre, partì per un giro ...

Figlio Salvini su moto d'acqua - la Procura chiede l'archiviazione : Chiesta l'archiviazione dalla procura di Ravenna sul fascicolo relativo ai tre agenti della scorta di Matteo Salvini che hanno cercato di impedire al giornalista di Repubblica Valerio Lo Muzio di...