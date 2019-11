OnePlus 7 e OnePlus 7T ricevono la OxygenOS 10 0 6 anche in Europa | miglioramenti di

OnePlus 7T : migliori cover e pellicole di vetro : Presentato ufficialmente agli inizi di Ottobre, il nuovo OnePlus 7T differisce dal suo predecessore OnePlus 7 unicamente nelle fotocamere; difatti, sul nuovo 7T, le fotocamere poste sul retro sono racchiuse in un cerchio situato nella leggi di più...

OnePlus 7T è in offerta a un prezzo strepitoso con un coupon esclusivo : OnePlus 7T, il nuovo smartphone del produttore cinese presentato qualche settimana fa, è in promozione in occasione del Singles's Day con un codice sconto esclusivo. L'articolo OnePlus 7T è in offerta a un prezzo strepitoso con un coupon esclusivo proviene da TuttoAndroid.

Provate le novità di OnePlus Zen Mode in anteprima col programma beta : OnePlus ha lanciato la versione beta 1.4.1 di Zen Mode per raccogliere feedback e suggerimenti dagli utenti per migliorare la modalità Zen, infatti, tra le novità introdotte con questa versione c'è l'aggiunta di una finestra di dialogo per il feedback. L'articolo Provate le novità di OnePlus Zen Mode in anteprima col programma beta proviene da TuttoAndroid.

Un leak ci mostra alcune funzioni e l’aspetto del nuovo OnePlus 8 Pro : Un leak mostra il prototipo di quello che sembra essere il nuovo OnePlus 8 Pro a diversi mesi dal lancio L'articolo Un leak ci mostra alcune funzioni e l’aspetto del nuovo OnePlus 8 Pro proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp : eccessivo consumo di batteria per OnePlus e Xiaomi : Whatsapp sembra avere un effetto eccessivo sul consumo di batterie sugli smartphone OnePlus con Android 9 e Android 10. È quanto stanno raccontando gli utenti di tali device sia su Reddit che sul Play Store. L’utilizzo anche limitato dell’app provocherebbe fino al 40% di consumo energetico della batteria. La versione (Continua a leggere)L'articolo Whatsapp: eccessivo consumo di batteria per OnePlus e Xiaomi è stato pubblicato su ...

Ecco come OnePlus ha in mente di informare gli utenti dell’arrivo di una nuova notifica : Un interessante teaser pubblicato dall'account Twitter ufficiale di OnePlus UK mostra il futuro delle notifiche LED L'articolo Ecco come OnePlus ha in mente di informare gli utenti dell’arrivo di una nuova notifica proviene da TuttoAndroid.

Seri problemi di batteria causati da WhatsApp : i modelli OnePlus e Xiaomi colpiti : Arrivano alcune segnalazioni importanti, che in parte posso confermare in prima persona, in merito a problemi causati da WhatsApp per quanto concerne il consumo della batteria legato a determinati smartphone OnePlus e Xiaomi. Proprio in settimana ho avuto modo di condividere coi nostri lettori un calo significativo dell'autonomia per OnePlus 6, come avrete notato tramite l'apposito articolo, ipotizzando che la questione fosse legata all'ultima ...

Sono serviti 17 OnePlus 7T Pro per creare OnePlus Phone Piano - il pianoforte tech in tour in Europa : OnePlus ha svelato oggi la sua ultima sorprendente creazione: scopriamo il nuovo OnePlus Phone Piano, un Pianoforte realizzato utilizzando ben 17 OnePlus 7T Pro che sarà in tour in quattro città europee. L'articolo Sono serviti 17 OnePlus 7T Pro per creare OnePlus Phone Piano, il Pianoforte tech in tour in Europa proviene da TuttoAndroid.

Esperienza gaming unica con OnePlus 8 : i rumors di novembre fanno la differenza : Dovremo attendere ancora diverse settimane prima di toccare con mano il tanto atteso OnePlus 8, soprattutto se consideriamo il fatto che solo di recente sono scattate globalmente le vendite per il cosiddetto OnePlus 7T. Eppure, già oggi 8 novembre ci sono in giro alcune voci molto interessanti sul top di gamma in arrivo sul mercato nel 2020, dando in questo modo continuità a quanto vi abbiamo riportato non molto tempo fa sulle nostre pagine. ...

Per OnePlus i pannelli a 90 Hz sono preistoria e il nuovo 8 Pro lo dimostrerà : Un nuovo interessante rumor vede l'arrivo di un display a 120 Hz per il nuovo OnePlus 8 Pro L'articolo Per OnePlus i pannelli a 90 Hz sono preistoria e il nuovo 8 Pro lo dimostrerà proviene da TuttoAndroid.

Battery drain - soprattutto su OnePlus - di recente? La causa è WhatsApp : Un bug di WhatsApp sembra causare un grave problema di drain della batteria per alcuni smartphone OnePlus L'articolo Battery drain, soprattutto su OnePlus, di recente? La causa è WhatsApp proviene da TuttoAndroid.

Piovono aggiornamenti software per Huawei Mate 30 - Mate 30 Pro - OnePlus 7T e tanti altri dispositivi Android : Oggi è l'ennesima giornata ricca di aggiornamenti software per numerosi smartphone e altri dispositivi Android a marchio Huawei, OnePlus, ASUS e non solo. L'articolo Piovono aggiornamenti software per Huawei Mate 30, Mate 30 Pro, OnePlus 7T e tanti altri dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano per sistemare un po’ di problemi : OxygenOS si aggiorna alla Open Beta 5 su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro: ecco tutte le novità contenute in questo ultimo aggiornamento. L'articolo OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro si aggiornano per sistemare un po’ di problemi proviene da TuttoAndroid.

Due punti deboli per OnePlus 6 sulla batteria post aggiornamento OxygenOS 9.0.9 : Bisogna analizzare più da vicino, ad aprile, la situazione che si è venuta a configurare per tutti coloro che si ritrovano con un OnePlus 6 qui in Italia. A distanza di un anno e mezzo dal suo esordio sul mercato, per scheda tecnica lo smartphone Android è ancora uno dei migliori in circolazione, e questo la dice lunga sull'ottimo lavoro che è stato portato avanti dal team. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti da evidenziare allo stato attuale, non ...